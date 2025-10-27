27/10/2025
Universo POP
Burger King e Serasa trocam boletos por lanche grátis em ação de Halloween

Campanha nacional brinca com o “terror dos boletos” e oferece Cheddar Duplo e batata frita para quem participar da promoção no drive-thru

O Burger King e a Serasa se uniram neste Halloween para transformar o medo das contas em um motivo de comemoração. A ação especial das marcas promete matar a fome de quem encarar o “terror dos boletos” e passar por um drive-thru do BK no dia 31 de outubro.

Na data, qualquer pessoa que apresentar um boleto — pago ou não — no drive do Burger King garante um Cheddar Duplo totalmente grátis. Além disso, quem tiver o aplicativo da Serasa instalado no celular ainda ganha uma batata frita média para completar o combo.

Burger King e Serasa lançam campanha de Halloween que transforma boletos em Cheddar Duplo grátis/Foto: Reprodução

A campanha é válida enquanto durarem os estoques e limitada a uma unidade por CPF e veículo. Segundo o regulamento, é preciso apresentar um documento de identificação e o boleto em nome da própria pessoa.

Com a proposta, as marcas apostam no bom humor para conectar-se com o público e mostrar que até as obrigações da vida adulta podem render momentos leves e divertidos. “Neste Halloween, o verdadeiro susto é perder a chance de trocar seus boletos por um lanche grátis”, destaca o Burger King.

Veja o vídeo:

