“Burrice”, detona Adrilles Jorge após Toni Garrido mudar música

A participação de Toni Garrido no Altas Horas, da TV Globo, tem rendido polêmicas. No último sábado (4/10), o artista anunciou no programa de Serginho Groisman que mudou a letra da música Girassol por considerar um trecho da canção “machista”. O ex-BBB Adrilles Jorge usou as redes sociais para criticar a decisão do famoso e chamou a atitude do vocalista de “burrice”.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Adrilles afirmou que Toni Garrido fez a alteração para agradar a “cultura woke”. “Até que ponto vai o instinto de agradar os pseudo progressistas da cultura woke”, disse o ex-participante do BBB, que atualmente é vereador em São Paulo.

“Veja o que o cantor Toni Garrido fez: ele trocou a letra de sua canção de ‘grandeza de um menino’ para ‘grandeza de uma mulher, uma menina’, só pra agradar as feministas globais, tirando o contexto da grandeza de sua música”, reforçou.

Em seguida, o ex-BBB disse que a decisão do cantor foi uma “burrice”. “Não importa a questão do gênero, quando se fala o homem, ele está falando da humanidade, tá falando da criança, dos dois sexos, de todo mundo. Isso que ele tá fazendo, dizendo que é uma coisa machista, contra as mulheres, é uma burrice”, sacramentou.

“Tudo bem, você teve mesmo séculos de opressão machista, mas eventualmente você transformar tudo hoje em questão de opressão (…) Isso é criar uma divisão entre homens e mulher que é totalmente idiota”, completou Adrilles Jorge.

Toni Garrido se manifestou

O cantor Toni Garrido, vocalista da banda Cidade Negra, resolveu se pronunciar sobre a questão após a polêmica se espalhar pela internet e disse que a discussão surgiu apenas por conta da “semântica”. Ele também afirmou que queria homenagear as mulheres.

“Gente, que curioso a polarização das palavras. De uma coisa tão simples e que dentro de tantas coisas incríveis, a gente vê uma discussão enorme por causa da semântica, do entendimento dessas palavras”, começou o artista. “As pessoas podem cantar como elas quiserem, elas conhecem a música de um jeito. Quem sou eu pra dizer se você pode cantar ou não pode cantar do jeito que você quiser”, seguiu.

Toni Garrido explicou que, com a mudança na letra, queria homenagear as mulheres. “No meu entendimento, na minha brincadeira amorosa eu queria homenagear as mulheres. Todo grande homem tem a grandeza de um pai e de uma mãe. E de um menino também, poeticamente falando”, disse. Eu queria muito dizer que todo grande homem, tem por trás dele, ou a frente dele, ou junto dele uma grande mulher.”

