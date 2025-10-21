Buzeira diz em audiência faturar até R$ 2 milhões por mês. Vídeo

Em audiência de custódia, o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, revelou que ganhava, por mês, cerca de R$ 1 a 2 milhões em publicidade. Além disso, durante o diálogo com a juíza, ele retratou como foi o momento da abordagem policial.

Buzeira foi preso no dia 14 de outubro na Operação Narco Bet, da Polícia Federal. A ação tem objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC). O empresário Rodrigo Morgado, apontado como contador do esquema, também foi detido na operação.

Ao ser questionado sobre seu faturamento na audiência, o influenciador respondeu: “Depende da publicidade. Tem mês que é um valor, tem mês que é outro. Mas média de um milhão, dois milhões”, disse.

A juíza também perguntou para o detido sobre o cumprimento do mandado de prisão. Segundo ele, a abordagem foi “tudo bem”.

“[Os policiais] chegaram lá em casa. [Eu] estava dormindo. Só ouvi o barulho da porta bater, que a porta é blindada. [Ouvi] eles pedindo pra [eu] abrir a porta. Aí eu saí na varanda e os policiais me renderam na varanda, falaram para eu ficar parado e pediram para minha cunhada abrir a porta”, relatou.

Nessa segunda-feira, tanto Buzeira quanto Rodrigo Morgado foram transferidos para o sistema prisional de São Paulo. Antes, ambos estavam detidos na Superintendência da Polícia Federal, na Lapa, na zona oeste da capital.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), Buzeira foi transferido para o Centro de Detenção Provisória IV de Pinheiros, também na zona oeste. Morgado, que ficou conhecido como CEO do Jeep sorteado após tomar de volta o Jeep Compass que uma ex-funcionária ganhou em um sorteio, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Vicente, no litoral paulista.

Prisão de Buzeira

Segundo a PF, Buzeira recebeu R$ 19,7 milhões de Rodrigo Morgado, que é investigado por enviar 3 toneladas de cocaína para a Europa e apontado como líder da organização criminosa. O dinheiro foi depositado em uma conta da empresa do influenciador, a Buzeira Digital.

O influenciador é considerado um dos rostos “legítimos” usados para lavar o dinheiro da facção em apostas e rifas on-line, disfarçadas de promoções e sorteios.

Operação Narco Bet

Ao todo, 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

foram cumpridos nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um dos mandados de prisão também ocorreu na Alemanha , com apoio da Polícia Criminal Federal do país.

, com apoio da Polícia Criminal Federal do país. As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava métodos avançados de dissimulação financeira , movimentando valores em criptomoedas, remessas internacionais e empresas de fachada para ocultar a origem dos lucros do tráfico.

, movimentando valores em criptomoedas, remessas internacionais e empresas de fachada para ocultar a origem dos lucros do tráfico. Parte dos recursos lavados teria sido canalizado para empresas do setor de apostas eletrônicas, as chamadas “bets” , com o objetivo de mascarar os ganhos provenientes do tráfico e inserir o dinheiro no sistema financeiro com aparência de legalidade.

, com o objetivo de mascarar os ganhos provenientes do tráfico e inserir o dinheiro no sistema financeiro com aparência de legalidade. No total, foram bloqueados R$ 630 milhões em bens e valores. Empresas do ramo de apostas esportivas estão sendo investigadas por suspeita de participação no esquema criminoso.

em bens e valores. Empresas do ramo de apostas esportivas estão sendo investigadas por suspeita de participação no esquema criminoso. A Polícia Federal não divulgou o nome das empresas de apostas investigadas, mas afirmou que algumas delas são regularizadas e obtiveram licenças com dinheiro ilícito.

Durante buscas na casa de Buzeira, localizada em um condomínio de alto padrão em Igaratá, os agentes encontraram o que classificaram como um “arsenal de guerra”. Entre o material apreendido, havia fuzis, pistolas, revólveres, munições, carregadores, radiocomunicadores e roupas de uso tático, todos armazenados de forma organizada em compartimentos da residência.

Buzeira

Defesa pede domiciliar a contador preso na mesma operação de Buzeira

Influenciador Buzeira

Influenciador Buzeira

A PF também encontrou duas pedras brutas na casa do influenciador. A suspeita é que as pedras sejam esmeraldas de R$ 1,7 bilhão que o influencer comprou para ocultar crimes.

Empresário investigado

Para a polícia, Rodrigo Morgado seria um “possível operador logístico-financeiro” do esquema e atuava como um “verdadeiro banco particular” de outros investigados, movimentando grandes valores em contas pessoais e de empresas sob seu controle, inclusive por meio de conversões em criptomoedas e repasses a terceiros, tudo de maneira ilegal.

As autoridades também apontam uma relação direta entre Morgado e uma embarcação chamada Veleiro Lobo IV, apreendida pela Marinha dos Estados Unidos da América, entre o arquipélago de Cabo Verde e as Ilhas Canárias, por estar sendo usado para o transporte de mais de quatro toneladas de cocaína, fato que originou a Operação Narco Vela — que culminou na operação da última terça-feira (14/10), chamada de Narco Bet.