Buzeira e contador deixam PF e são transferidos para centro de detenção de SP

Escrito por Portal Leo Dias
buzeira-e-contador-deixam-pf-e-sao-transferidos-para-centro-de-detencao-de-sp

O influenciador digital conhecido como Buzeira e o contador Rodrigo Morgado, ambos alvos da Operação “Narco Bet” da Polícia Federal, deixaram a custódia da PF e agora estão sob responsabilidade do sistema prisional do estado de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

De acordo com o órgão, Bruno Alexssander Souza Silva, nome verdadeiro de Buzeira, foi removido da Superintendência da PF, localizada na Lapa, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória IV de Pinheiros, na zona oeste da capital. O influenciador é investigado por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.

Já Rodrigo Morgado, apontado pelas investigações como responsável por movimentar valores do tráfico por meio de apostas online, está detido no Centro de Detenção Provisória de São Vicente, no litoral paulista. O pedido de prisão domiciliar feito pela defesa foi negado pela Justiça Federal — decisão que ainda pode ser contestada na 5ª Vara Federal de Santos.

Os dois foram presos na última terça-feira (14/10). Buzeira foi capturado em sua mansão de luxo em Igaratá, no interior do estado. O programa Fantástico, da TV Globo, exibiu neste domingo (19/10) imagens exclusivas do momento em que o influenciador percebe a chegada dos agentes da PF à sua residência.

As gravações mostram a movimentação dentro da casa por volta das 6h da manhã, quando Buzeira nota a presença dos policiais do lado de fora. Nas imagens, ele alerta a esposa, que está grávida, e tenta agir rapidamente.

A Polícia Federal cercou o imóvel e deu início ao cumprimento do mandado de prisão. Em determinado momento, Buzeira aparece abrindo um armário e pegando uma espingarda, que chega a ser carregada antes de ser novamente guardada. Durante a ação, sua filha de 4 anos também é vista nas imagens, enquanto o influenciador se movimenta com o celular em mãos.

Segundo o relatório policial, houve “diversas tentativas de forma amigável para que Buzeira as abrisse”, mas como ele não respondeu aos chamados, os agentes precisaram forçar a entrada. A liberação do acesso ocorreu apenas após o irmão do influenciador permitir a passagem pela sacada.

Na residência, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, três pistolas, um revólver e um rifle. Embora Buzeira tenha registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), a PF informou que ele não possuía autorização para manter o arsenal naquela casa, nem para deixar as armas acessíveis a outras pessoas.

Também foram confiscados carros de luxo, mais de 30 motocicletas, eletrônicos e duas pedras verdes identificadas como esmeraldas, acompanhadas de certificados de autenticidade que estimam o valor em R$ 1,7 bilhão — valor que ainda será confirmado por perícia.

Os veículos apreendidos foram levados para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Entre eles, estão modelos avaliados em mais de R$ 4 milhões, além de um superesportivo avaliado em cerca de R$ 5 milhões, considerado o “xodó” do influenciador.

