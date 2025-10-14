Buzeira é preso em operação da PF contra lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira, e o empresário Rodrigo Morgado foram presos nesta terça-feira (14/10) em uma operação da Polícia Federal que apura um esquema internacional de lavagem de dinheiro e apostas ilegais com conexões com o tráfico de drogas.

Buzeira, que soma mais de 15 milhões de seguidores, ganhou popularidade na internet após arrecadar mais de R$ 1 milhão durante o “corte da gravata” em seu casamento, uma tradição que virou um evento viral nas redes sociais.

O influenciador já havia sido mencionado, em junho deste ano, no inquérito do caso “VaideBet”, no qual o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi citado por ter “dívidas” relacionadas a campanhas eleitorais no clube, envolvendo doações de empresários, influenciadores e até um agiota, segundo o relatório policial.

Já Rodrigo Morgado voltou a ser destaque após uma polêmica envolvendo o sorteio de um carro de sua empresa, que gerou controvérsia depois da demissão de uma funcionária. O empresário também havia sido detido em abril deste ano, em uma investigação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. Poucos dias depois, a Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória, apesar das suspeitas de porte ilegal de arma e envolvimento com o tráfico.

Operação Narco Bet

A ofensiva da Polícia Federal nesta terça-feira tem como objetivo cumprir 11 mandados de prisão e 19 ordens de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina.

As apurações indicam que o grupo utilizava apostas esportivas online (bets) e criptomoedas para movimentar grandes quantias de dinheiro e mascarar a origem ilícita dos valores. As operações financeiras eram realizadas de forma transnacional, com transferências de recursos entre diferentes países.

A PF determinou ainda o bloqueio de bens e valores estimados em R$ 630 milhões, pertencentes aos investigados e às empresas associadas ao esquema.

Apoio internacional

Batizada de Operação Narco Bet, a ação conta com colaboração da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), que atua na execução de medidas contra um dos alvos do grupo, localizado em território alemão.

As autoridades acreditam que o esquema desarticulado nesta terça fazia parte de uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas em vários países, com ramificações no setor de apostas e entretenimento digital.