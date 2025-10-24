24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Buzeira usou 20 contas para movimentar milhões com dinheiro miúdo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
buzeira-usou-20-contas-para-movimentar-milhoes-com-dinheiro-miudo

O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, conhecido por exibir carros de luxo e vida de ostentação nas redes sociais, foi alvo de investigação policial que descobriu rastro financeiro milionário e suspeito. Segundo relatório detalhado do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), ele movimentou um total de R$ 14.608.741,35 entre contas bancárias no período de janeiro de 2020 a junho de 2023.

Buzeira foi preso no último dia 14, durante a Operação Narco Bet, com o objetivo de desarticular esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Conforme o relatório do LAB-LD, obtido pelo Metrópoles, o influenciador usou nada menos que 23 contas bancárias para pulverizar o dinheiro com milhares de transações, algumas delas de apenas R$ 30.

8 imagensDefesa pede domiciliar a contador preso na mesma operação de BuzeiraFechar modal.1 de 8

Buzeira

2 de 8

Defesa pede domiciliar a contador preso na mesma operação de Buzeira

Reprodução/ Instagram3 de 8

4 de 8

5 de 8

6 de 8

7 de 8

Influenciador Buzeira

Instagram/Reprodução8 de 8

Influenciador Buzeira

Reprodução

O esquema da pulverização

Em um período de três anos e meio, Buzeira realizou cerca de 70.800 transações, o que equivale a uma média de aproximadamente 55 por dia.

A análise dos depósitos — tanto Pix como TED — mostrou que a maior parte do volume de entradas foi feita por meio de valores pequenos.

Os depósitos variavam desde R$ 30 (409 vezes) a R$ 50 (1.680 vezes). No entanto, em contraste com a pulverização, o influenciador também recebeu valores vultosos. O depósito individual mais alto identificado em uma única operação foi de R$ 148.800.

O uso de múltiplas contas, incluindo bancos tradicionais e digitais, além da fragmentação dos valores, é uma tática que a polícia associa a esquemas para dissimular a origem real dos recursos.

Incompatibilidade que incrimina

O valor total bruto de movimentações, de R$ 14,6 milhões, foi analisado, porém, o que sustenta a acusação é o montante líquido de recursos efetivamente recebidos pelo influenciador, que totalizou R$ 7.796.905,92.

A investigação aponta que a movimentação de Buzeira é totalmente incompatível com o que ele declarou à Receita Federal em 2020 e 2021. Nesse período, a diferença entre o que ele recebeu nas contas (créditos efetivos) e o que ele declarou como rendimento ultrapassou R$ 1.355.440,69.

Ou seja, de acordo com o levantamento policial, mais de R$ 1,3 milhão movimentado não tinha respaldo na renda oficial do influenciador, o que é um forte indício de crimes de lavagem de dinheiro ou sonegação.

Além da renda, a polícia destacou outras contradições patrimoniais:

  • Imóveis fantasmas: o influenciador usou as redes sociais para ostentar a compra de imóveis, mencionando cifras de até R$ 10 milhões. No entanto, após buscas nos registros oficiais, nenhum imóvel foi encontrado em nome dele. Isso sugere a hipótese de que ele estaria usando terceiros, popularmente conhecidos como “laranjas”, para ocultar bens.
  • Renda x patrimônio: em 2021, ele teve aumento patrimonial de mais de R$ 1 milhão, mas declarou rendimentos de R$ 20.999,09, contribuindo para chamar a atenção das autoridades.

A investigação também destacou o fato de que Buzeira enviou pelo menos R$ 563.387,00 para empresas do ramo de carnes, sem ter qualquer ligação societária com elas.

O caso segue em apuração, com a Polícia Civil analisando a ausência de identificação da origem ou destino de mais de 15 mil transações.

Prisão de Buzeira

Segundo a PF, Buzeira recebeu R$ 19,7 milhões de Rodrigo Morgado, que é investigado por enviar três toneladas de cocaína para a Europa e apontado como liderança do PCC. O dinheiro foi depositado em uma conta da empresa do influenciador, a Buzeira Digital.

O influenciador é considerado um dos rostos “legítimos” usados para lavar o dinheiro da facção em apostas e rifas on-line, disfarçadas de promoções e sorteios.

Na audiência de custódia após sua prisão, Buzeira afirmou que fatura entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões por mês com publicidade em suas redes sociais (veja abaixo).

Durante buscas na casa de Buzeira, localizada em um condomínio de alto padrão em Igaratá, os agentes encontraram o que classificaram como um “arsenal de guerra”. Entre o material apreendido, havia fuzis, pistolas, revólveres, munições, carregadores, radiocomunicadores e roupas de uso tático, todos armazenados de forma organizada em compartimentos da residência.

A PF também encontrou duas pedras brutas. A suspeita é a de que elas sejam esmeraldas, avaliadas em R$ 1,7 bilhão, compradas pelo influencer para ocultar crimes.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost