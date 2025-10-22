BYD faz o maior recall da sua história com mais de 115 mil carros por risco na bateria

A BYD anunciou um recall envolvendo mais de 115 mil veículos elétricos e híbridos produzidos entre 2015 e 2022. A ação foi comunicada à Administração Estatal de Regulamentação de Mercado da China na última sexta-feira (17) e é considerada a maior já realizada pela montadora em toda a sua história.

O recall afeta dois modelos principais, o BYD Tang e o Yuan Pro, um dos compactos elétricos mais vendidos da empresa. Segundo o governo chinês, os motivos estão relacionados a falhas de projeto e riscos de segurança ligados ao sistema de bateria e componentes elétricos.

BYD Tang

No caso do BYD Tang, serão 44.535 unidades produzidas entre março de 2015 e julho de 2017. Esses veículos apresentaram falhas de design e defeitos em componentes específicos, o que pode causar mau funcionamento no sistema elétrico e comprometer o desempenho e a segurança.

BYD Tang [Divulgação]

Esse modelo corresponde à geração antiga do Tang, que nunca foi vendida no Brasil. O Tang atual, chamado de Tan aqui no Brasil, SUV de R$ 536.800, chegou ao mercado brasileiro em 2022 e, portanto, não faz parte do recall.

BYD Yuan Pro

Já o segundo modelo afetado é o BYD Yuan Pro, com 71.248 unidades produzidas entre fevereiro de 2021 e agosto de 2022. De acordo com o comunicado, problemas de fabricação na instalação da bateria podem gerar risco de falhas elétricas e, em casos extremos, incêndio.

BYD Yuan Pro [Auto+ / Rafael Dea]

Apesar de o Yuan Pro também estar presente no mercado brasileiro, o recall atinge apenas as unidades fabricadas na China fabricados entre fevereiro de 2021 e agosto de 2022. O modelo vendido no Brasil, lançado em setembro de 2024, é mais novo e não está entre os carros convocados. Ele segue sendo oferecido no país como o SUV elétrico mais barato do Brasil, custando R$ 182.990.

Histórico de recalls

Esse não é o primeiro recall de grande escala feito pela BYD em 2024 e 2025. Em janeiro, a montadora chamou 6.843 unidades do SUV off-road Fang Cheng Bao 5, da marca Denza, por risco de incêndio. A Denza é uma das submarcas da BYD que vai estrear no Brasil nos próximos meses.

BYD Dolphin 2024 [divulgação]

Antes disso, em setembro de 2024, a empresa havia convocado quase 97 mil unidades do Yuan Plus e Dolphin, devido a um problema de fabricação na unidade de controle de direção, também com potencial de incêndio. Nenhum dos modelos afetados está no Brasil.