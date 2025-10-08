Bye bye, loiro! Marina Ruy Barbosa volta ao ruivo após mais de cinco meses

De volta para casa! Marina Ruy Barbosa volta a exibir os cabelos ruivos, visual que a consagrou como uma das maiores referências de beleza do país. O portal LeoDias revela em primeira mão que após um período explorando os fios loiros, Marina surpreende ao retornar com seu ruivo.
“Eu amei me descobrir em outra versão! Foi muito divertido ser loira e poder interpretar uma personagem em um filme com outra estética. Agora é hora de novos capítulos da minha vida profissional e pessoal e precisei voltar para as minhas raízes! Com a confiança de que ir e vir não seria um dano aos meus fios e à saúde do meu cabelo. Feliz e pronta pra novos visuais”, conta Marina.
Veja as fotos
Em maio, Marina Ruy Barbosa surpreendeu os fãs ao abandonar os tradicionais fios ruivos e adotar um novo visual loiro. Conhecida pela cor marcante do cabelo, a atriz explicou que a mudança simboliza o início de uma nova fase e celebrou a transformação nas redes sociais: “Está na hora da revolução loira”, escreveu, agradecendo à marca parceira pela mudança.
Embora já tivesse aparecido antes com cabelos platinados — naquela ocasião, usando uma peruca —, é a primeira vez que Marina realiza de fato a transformação, concretizando um desejo antigo de renovar o visual.