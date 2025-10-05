05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

‘Cabeça’, fundador de pelada que reuniu gerações no Aviário, morre durante partida de futebol

Os colegas tentaram socorrê-lo imediatamente, mas, conforme informações preliminares, ele não resistiu antes da chegada do atendimento médico

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O servidor público Leonardo Moreira, de 63 anos, morreu na manhã deste domingo (5) após passar mal durante uma partida de futebol no campo do Independência, localizado no bairro Aviário, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, a partida havia começado por volta das 6h40, e Leonardo — um dos fundadores da tradicional pelada “Amigos do Aviário” — entrou em campo cerca de dez minutos depois do início do jogo. Pouco tempo depois, ele começou a sentir uma forte dor abdominal e precisou sair do gramado, deixando os colegas preocupados.

Leonardo Moreira, o ‘Cabeça’, servidor público e ícone da pelada do bairro Aviário/Foto cedida

Conhecido na comunidade pelo apelido de “Cabeça”, Leonardo era morador antigo do bairro Aviário e servidor ativo na área da Educação. Segundo amigos, ele se preparava para mais uma manhã de lazer com o grupo, que existe há mais de 40 anos e reúne cerca de 50 jogadores.

Os colegas tentaram socorrê-lo imediatamente, mas, conforme informações preliminares, ele não resistiu antes da chegada do atendimento médico.

Campo do Independência, local onde Leonardo passou momentos marcantes com os amigos da pelada ‘Amigos do Aviário’/Foto: ContilNet

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias — uma de suporte básico (SB-05) e outra de suporte avançado (USA-01). Apesar dos esforços e de 40 minutos de tentativas de reanimação, Leonardo acabou falecendo ainda dentro da ambulância.

O corpo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde aguarda liberação para velório e sepultamento. As causas da morte serão confirmadas por exame médico-legal.

‘Amigos do Aviário’, que ao longo de décadas compartilharam momentos de amizade e futebol com Leonardo Moreira/Foto: ContilNet

Quer que eu adicione uma nota final de homenagem (por exemplo, com depoimentos de amigos ou menção ao legado dele no grupo)? Isso deixaria a matéria mais humana e próxima do estilo memorial que você costuma usar.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost