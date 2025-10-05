‘Cabeça’, fundador de pelada que reuniu gerações no Aviário, morre durante partida de futebol

O servidor público Leonardo Moreira, de 63 anos, morreu na manhã deste domingo (5) após passar mal durante uma partida de futebol no campo do Independência, localizado no bairro Aviário, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, a partida havia começado por volta das 6h40, e Leonardo — um dos fundadores da tradicional pelada “Amigos do Aviário” — entrou em campo cerca de dez minutos depois do início do jogo. Pouco tempo depois, ele começou a sentir uma forte dor abdominal e precisou sair do gramado, deixando os colegas preocupados.

Conhecido na comunidade pelo apelido de “Cabeça”, Leonardo era morador antigo do bairro Aviário e servidor ativo na área da Educação. Segundo amigos, ele se preparava para mais uma manhã de lazer com o grupo, que existe há mais de 40 anos e reúne cerca de 50 jogadores.

Os colegas tentaram socorrê-lo imediatamente, mas, conforme informações preliminares, ele não resistiu antes da chegada do atendimento médico.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias — uma de suporte básico (SB-05) e outra de suporte avançado (USA-01). Apesar dos esforços e de 40 minutos de tentativas de reanimação, Leonardo acabou falecendo ainda dentro da ambulância.

O corpo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde aguarda liberação para velório e sepultamento. As causas da morte serão confirmadas por exame médico-legal.

