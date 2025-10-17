Zé Felipe usou os stories do Instagram, nesta sexta-feira (17/10), para falar sobre o grave acidente de carro que seu assessor e amigo, João Victor, sofreu. Na gravação, o cantor apareceu ao lado do parceiro de trabalho e contou que acordou assustado com a notícia.

“Nosso gordinho sofreu um acidente ontem. Kelly, que trabalha lá em casa, hoje entrou no quarto dele meio olhando…”, começou ele, antes de completar:

“Eu acordei assustado, né, porque todo mundo tava mandando mensagem: ‘O que aconteceu? João Victor, João Victor!’. Eu falei: ‘Kelly, você viu ele lá? Como que tá?’. Ela disse: ‘Ué, só a cabeça dele que tá um pouco inchada, mas ele parece estar bem, tá roncando’”, encerrou.

João Victor falou sobre o caso

O assessor e amigo íntimo do cantor Zé Felipe, João Victor, se envolveu em um acidente de trânsito em Goiânia (GO) na madrugada desta sexta-feira (17/10). Nas redes sociais, ele chegou a compartilhar imagens que mostram a frente do veículo completamente destruída. Ele não deu detalhes do ocorrido, mas atualizou seu estado de saúde e acalmou seus seguidores.

“Queria dizer que tá tudo bem por aqui, na medida do possível né, muito ruim tudo o que aconteceu, mas é um livramento também, Deus tá no controle e é isso. Foi um livramento do caramba”, começou. “Não sei nem o que falar. Tá tudo bem, pra quem tá mandando mensagem preocupado”.

Antes do acidente

Na noite desta quinta-feira (16/10), antes do acidente, João Victor publicou uma série de stories no Instagram em que aparece em um restaurante da capital goiana ao lado de amigos. Nas imagens, é possível ver que o amigo de Zé Felipe consumiu bebida alcoólica.

Zé Felipe e João Victor fazem pose para as redes sociais

Zé Felipe e João Victor fazem selfie no jatinho

"Cabeça inchada", diz Zé Felipe sobre acidente de seu assessor, João Victor

Zé Felipe e João Victor fazem selfie no espelho

Zé Felipe e João Victor

Alguns toques modernos também se fazem presentes no visual recente, como calças jeans e solas de calçado tratoradas

O cantor acessorizava seus looks com colares de miçanga

Em outro vídeo, João Victor agradeceu o carinho de um “fã” que, segundo ele, o ajudou após o acidente. Ele pediu que o jovem entrasse em contato com ele para ganhar um “presente” pela ajuda prestada.

Ajuda

Ainda na postagem, ele relatou: “Eu não tive cabeça na hora lá de agradecer o rapaz que se disponibilizou, tava indo pro trabalho, me reconheceu, ficou do meu lado, organizou tudo, me ajudou. Cara, não tenho seu número, não sei seu nome, mas só passando aqui pra te agradecer por tudo o que você fez por mim. Que Deus te abençoe muito. Você é abençoado cara”, encerrou o amigo de Zé Felipe.

Nas redes, a fala de João Victor repercutiu. “A pessoa sofre um acidente, e se lembra de tirar a foto pra postar…. Ser humano perdeu a noção mesmo”, escreveu Carla Cunha. “Bebeu e dirigiu?”, perguntou Vânia Souza. “Esse povo bebe demais”, apontou Maria Cristina Ribeiro.