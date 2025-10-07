Cabeleireiro das famosas comenta transformações de Biancardi e Marina Ruy Barbosa: “Um desafio”

Mário Henrique, o cabeleireiro das famosas, conversou com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, em um evento que aconteceu nesta segunda-feira (6/10), no Rio de Janeiro, e revelou como foi o processo de mudança nas madeixas de Bruna Biancardi e Marina Ruy Barbosa. Segundo o profissional, trabalhar com a aparência das celebridades é sempre “um desafio”.

“Pois é, gente, mudar é sempre bom, né? Eu adoro beleza, eu adoro, eu digo que trabalhar com mulher é um desafio, e com as celebridades é um desafio maior ainda, né? Só que eu não deixo de aproveitar, de curtir, de saber como elas são, de ter uma relação com elas”, iniciou o profissional, que ainda contou como é atender duas celebridades como Marina e Bruna.

Marina Ruy Barbosa Reprodução portal LeoDia/ montagem Festa de 2 anos de Mavie Foto: Raphael Gianetta

Marina Ruy Barbosa Reprodução Instagram Marina Ruy Barbosa Portal LeoDias

“A Marina, a gente já ficou assim, madrugadas, conversando, eu aprendo muito com ela, ela sempre me ensina algo, eu não sabia que a Marina era tão empreendedora, tão inteligente, tão delicada, a maneira que ela trata, gente, às vezes as pessoas falam, ‘nossa, é uma celebridade desse tamanho, ela tem um jeito peculiar’, não, não, pelo menos comigo não”, elogiou a cliente.

“Bruna foi um doce comigo, ela já fazia muito tempo que não mexia no cabelo, e ela que quis. Chegou e falou assim ‘quero botar o cabelo marrom’”, contou Mário. “A Bruna é muito dedicada com o cabelo, ela estava bem insegura porque imagina você ser morena por tanto tempo e quando ela me procurou foi justamente esse momento pós-gestação. Você sabe que após a gestação a mulher precisa de um banho de autoestima, não é?”, completou.

O cabeleireiro ainda revelou que após o comentário de Neymar na foto de Bruna, algumas clientes o procuram pedindo o tom “Doce de Leite”, do jogador: “Eu achei carinhoso. Eu achei que, e você sabe que depois que o Neymar falou que o cabelo da Bruna era doce de leite, 80% das clientes morenas chegaram querendo o cabelo doce de leite do Neymar. Então Neymar aí ó… ditando tendência de cabelo”.