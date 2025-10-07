07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Cabeleireiro das famosas comenta transformações de Biancardi e Marina Ruy Barbosa: “Um desafio”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cabeleireiro-das-famosas-comenta-transformacoes-de-biancardi-e-marina-ruy-barbosa:-“um-desafio”

Mário Henrique, o cabeleireiro das famosas, conversou com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, em um evento que aconteceu nesta segunda-feira (6/10), no Rio de Janeiro, e revelou como foi o processo de mudança nas madeixas de Bruna Biancardi e Marina Ruy Barbosa. Segundo o profissional, trabalhar com a aparência das celebridades é sempre “um desafio”.

“Pois é, gente, mudar é sempre bom, né? Eu adoro beleza, eu adoro, eu digo que trabalhar com mulher é um desafio, e com as celebridades é um desafio maior ainda, né? Só que eu não deixo de aproveitar, de curtir, de saber como elas são, de ter uma relação com elas”, iniciou o profissional, que ainda contou como é atender duas celebridades como Marina e Bruna.

Veja as fotos

Reprodução portal LeoDia/ montagem
Marina Ruy BarbosaReprodução portal LeoDia/ montagem
Foto: Raphael Gianetta
Festa de 2 anos de MavieFoto: Raphael Gianetta
Reprodução Instagram
Marina Ruy BarbosaReprodução Instagram
Portal LeoDias
Marina Ruy BarbosaPortal LeoDias

Leia Também

“A Marina, a gente já ficou assim, madrugadas, conversando, eu aprendo muito com ela, ela sempre me ensina algo, eu não sabia que a Marina era tão empreendedora, tão inteligente, tão delicada, a maneira que ela trata, gente, às vezes as pessoas falam, ‘nossa, é uma celebridade desse tamanho, ela tem um jeito peculiar’, não, não, pelo menos comigo não”, elogiou a cliente.

“Bruna foi um doce comigo, ela já fazia muito tempo que não mexia no cabelo, e ela que quis. Chegou e falou assim ‘quero botar o cabelo marrom’”, contou Mário. “A Bruna é muito dedicada com o cabelo, ela estava bem insegura porque imagina você ser morena por tanto tempo e quando ela me procurou foi justamente esse momento pós-gestação. Você sabe que após a gestação a mulher precisa de um banho de autoestima, não é?”, completou.

O cabeleireiro ainda revelou que após o comentário de Neymar na foto de Bruna, algumas clientes o procuram pedindo o tom “Doce de Leite”, do jogador: “Eu achei carinhoso. Eu achei que, e você sabe que depois que o Neymar falou que o cabelo da Bruna era doce de leite, 80% das clientes morenas chegaram querendo o cabelo doce de leite do Neymar. Então Neymar aí ó… ditando tendência de cabelo”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost