Cabelo de Virginia: tudo sobre a transformação discreta que virou tendência

No começo deste ano, o “loiro da Virginia” virou tendência e dominou os salões de beleza. Mas, após o fim do casamento, a influenciadora apostou em uma transformação discreta, porém marcante, escurecendo os fios e adotando um tom acobreado. O portal LeoDias revela os segredos por trás dessa nova fase da beleza da apresentadora.

Ao desvendar o visual antigo, descobrimos que Virginia Fonseca chegava ao salão para passar por um tratamento, seguido de uma coloração global, com o objetivo de clarear todo o cabelo. Depois, os fios recebiam uma tonalidade bronzeada, em um tom de bege dourado que, segundo os profissionais, “harmoniza perfeitamente com a cor dos olhos da influenciadora”.

Virginia Fonseca Foto: Rogério Pallatta/SBT

Em seguida, a coloração era complementada com mechas estratégicas, que iluminavam o cabelo sem alterar o tom bronzeado dos fios. Agora, porém, Virginia optou por uniformizar a cor, cobrindo as mechas e deixando o cabelo inteiramente em um tom bronzeado mais intenso e sofisticado, combinando novamente com o tom dos olhos, parecido com um loiro mel.

Vale lembrar que Virginia continua frequentando o salão sempre que a raiz cresce. O visual, aliás, exige mais manutenção do que os anteriores. No passado, a influenciadora digital já passou por várias fases capilares: loiro suave, platinada, ruiva, castanha e até pintou os fios totalmente de rosa. Agora, ela mostra que o visual também marca um novo recomeço.