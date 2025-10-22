Cabelos brancos em alta: expert dá dicas para cuidar os fios grisalhos

Assumir os fios brancos já não é mais sinônimo de desleixo — pelo contrário. Em tempos em que a beleza natural ganha cada vez mais espaço, o cabelo grisalho deixou de ser tabu e passou a ocupar lugar de destaque nos visuais mais sofisticados. Mas engana-se quem pensa que basta deixar de pintar e pronto. Para manter os brancos com aparência saudável, é preciso mais do que coragem: exige cuidado.

Leia também

A visagista e terapeuta capilar Mari Borges explica que, ao perder melanina, os fios perdem parte da oleosidade natural. Resultado? Cabelos mais secos, porosos e, muitas vezes, difíceis de controlar. “O cabelo branco ainda é uma questão para muitas pessoas. Mas com os cuidados certos, ele pode ficar lindo e fácil de manter”, garante.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Com o tempo, é natural que os cabelos percam a cor

Getty Images 2 de 5

A explicação para a mudança está na melanina

Getty Images 3 de 5

Os fios brancos podem surgir por conta de estresse

Ekaterina Demidova/Getty Imagens 4 de 5

Tintas caseiras podem ajudar a diminuir os fios brancos

Getty Images 5 de 5

Esses ingredientes naturais acabam com os fios brancos

Getty Images

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

Como manter os grisalhos radiantes?

Entre os principais aliado dos fios grisalhos, estão as máscaras nutritivas e hidratantes, que devem entrar na rotina capilar uma ou duas vezes por semana. Elas ajudam a manter o fio macio e mais integrado ao restante do cabelo, caso ainda existam fios pigmentados.

O corte também tem papel fundamental na aparência do grisalho. “O branco evidencia muito as pontas ressecadas. Cortar a cada três meses ajuda a manter o visual polido e elegante”, orienta a especialista.

Outro ponto de atenção é a exposição ao sol e o uso de ferramentas de calor, como secador, chapinha e babyliss. Eles podem amarelar e ressecar ainda mais os fios. Por isso, o uso de protetor térmico e filtro solar capilar é essencial. E, se mesmo com todos os cuidados o amarelado surgir, Mari recomenda o uso pontual de um bom shampoo matizador para neutralizar os tons indesejados.

Pessoas com cabelos grisalhos devem evitar fontes de calor com muita frequência

Na finalização, os óleos leves — como argan e macadâmia — são bem-vindos. “Eles ajudam a alinhar os fios grisalhos, controlar o frizz e devolver o brilho”, explica. E uma dica extra, simples e eficiente: finalizar o banho com uma ducha fria. “Ajuda a fechar as cutículas do fio e dá mais brilho e maleabilidade ao branco.”

Assumir os grisalhos pode ser libertador — e com os cuidados certos, pode também ser sinônimo de sofisticação. O importante é tratar o fio com respeito e carinho, porque, no fim das contas, beleza também é cuidado.