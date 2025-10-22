Cabelos brancos em alta: expert dá dicas para cuidar os fios grisalhos

Assumir os fios brancos já não é mais sinônimo de desleixo — pelo contrário. Em tempos em que a beleza natural ganha cada vez mais espaço, o cabelo grisalho deixou de ser tabu e passou a ocupar lugar de destaque nos visuais mais sofisticados. Mas engana-se quem pensa que basta deixar de pintar e pronto. Para manter os brancos com aparência saudável, é preciso mais do que coragem: exige cuidado.
Leia também
-
Como cobrir os fios grisalhos em casa com corantes naturais e seguros
-
Grisalhos em alta: 8 cuidados para manter o cabelo branco impecável
-
Cabelos brancos: confira curiosidades sobre os fios grisalhos
-
Ingrediente acaba com o ressecamento dos cabelos grisalhos em 4 passos
A visagista e terapeuta capilar Mari Borges explica que, ao perder melanina, os fios perdem parte da oleosidade natural. Resultado? Cabelos mais secos, porosos e, muitas vezes, difíceis de controlar. “O cabelo branco ainda é uma questão para muitas pessoas. Mas com os cuidados certos, ele pode ficar lindo e fácil de manter”, garante.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Com o tempo, é natural que os cabelos percam a cor
Getty Images2 de 5
A explicação para a mudança está na melanina
Getty Images3 de 5
Os fios brancos podem surgir por conta de estresse
Ekaterina Demidova/Getty Imagens 4 de 5
Tintas caseiras podem ajudar a diminuir os fios brancos
Getty Images5 de 5
Esses ingredientes naturais acabam com os fios brancos
Getty Images
Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp
Como manter os grisalhos radiantes?
Entre os principais aliado dos fios grisalhos, estão as máscaras nutritivas e hidratantes, que devem entrar na rotina capilar uma ou duas vezes por semana. Elas ajudam a manter o fio macio e mais integrado ao restante do cabelo, caso ainda existam fios pigmentados.
O corte também tem papel fundamental na aparência do grisalho. “O branco evidencia muito as pontas ressecadas. Cortar a cada três meses ajuda a manter o visual polido e elegante”, orienta a especialista.
Outro ponto de atenção é a exposição ao sol e o uso de ferramentas de calor, como secador, chapinha e babyliss. Eles podem amarelar e ressecar ainda mais os fios. Por isso, o uso de protetor térmico e filtro solar capilar é essencial. E, se mesmo com todos os cuidados o amarelado surgir, Mari recomenda o uso pontual de um bom shampoo matizador para neutralizar os tons indesejados.
Pessoas com cabelos grisalhos devem evitar fontes de calor com muita frequência
Na finalização, os óleos leves — como argan e macadâmia — são bem-vindos. “Eles ajudam a alinhar os fios grisalhos, controlar o frizz e devolver o brilho”, explica. E uma dica extra, simples e eficiente: finalizar o banho com uma ducha fria. “Ajuda a fechar as cutículas do fio e dá mais brilho e maleabilidade ao branco.”
Assumir os grisalhos pode ser libertador — e com os cuidados certos, pode também ser sinônimo de sofisticação. O importante é tratar o fio com respeito e carinho, porque, no fim das contas, beleza também é cuidado.