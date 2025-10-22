Cabo Daciolo anuncia pré-candidatura à Presidência da República

O ex-deputado federal Cabo Daciolo anunciou, nesta quarta-feira (22/10), que pretende concorrer à Presidência da República em 2026. A afirmação foi feita em uma postagem no perfil dele, no Instagram.

No texto, Daciolo se diz “pré-candidato à Presidência da República” e indica que a pré-campanha eleitoral terá um direcionamento baseado nos princípios cristãos.

“Vamos transformar a Colônia Brasileira em ‘NAÇÃO BRASILEIRA ’ ‘Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Criador”, afirma ele na postagem, que tem como imagem a reprodução de uma participação dele em um debate na TV.

Reprodução da postagem de Cabo Daciolo

Mais adiante na publicação, o ex-deputado federal faz outra citação bíblica. “‘Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês’, Jeremias 29:11-14”, escreveu.

Candidatura em 2018

Cabo Daciolo ganhou projeção nacional ao participar da corrida eleitoral à Presidência da República em 2018, que sagrou Jair Bolsonaro, que concorria pelo PSL, vencedor. Daciolo ficou em sexto lugar, ao receber 1.348.323 votos, que representaram 1,26% dos votos válidos.

O nome de Daciolo não foi testado nas últimas pesquisas de intenção de voto. Os levantamentos apontam, no momento, liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).