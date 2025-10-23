Cabo Daciolo confirma nova tentativa à Presidência em 2026

O ex-deputado federal Cabo Daciolo anunciou nesta quinta-feira (23/10) que disputará novamente a Presidência da República nas eleições de 2026. O comunicado foi feito em suas redes sociais, acompanhado de um vídeo com trechos de debates da campanha de 2018, quando o político concorreu ao Planalto e terminou em 6º lugar.

Na publicação, Daciolo retomou o discurso que marcou sua trajetória, afirmando que pretende “transformar a colônia brasileira em nação brasileira”. Citando uma passagem bíblica, Jeremias 29:11-14, escreveu: “Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês”.

O ex-congressista ainda não revelou por qual partido deve concorrer, nem adiantou eventuais alianças. A nova pré-candidatura marca mais um retorno à arena eleitoral de um político conhecido por unir mensagens religiosas e críticas à classe política tradicional.

Daciolo já havia sido lembrado em julho, quando publicou uma imagem com a frase “Cabo Daciolo 2026”, mas sem confirmar oficialmente a intenção de disputar o cargo. Na época, declarou: “Lula e Bolsonaro, faces opostas de uma mesma moeda. Fora Lula e fora Bolsonaro”.

A trajetória política do ex-bombeiro é marcada por idas e vindas. Após se eleger deputado federal pelo PSOL em 2014, Daciolo passou por partidos como Patriota, Avante e Podemos. Na eleição presidencial de 2018, recebeu 1,2% dos votos válidos. Quatro anos depois, chegou a lançar nova pré-candidatura, mas desistiu antes do pleito e declarou apoio a Ciro Gomes (PDT).

Em 2022, tentou vaga no Senado pelo PDT do Rio de Janeiro, obtendo 3,4% dos votos e novamente ficando em sexto lugar. Agora, Daciolo promete retornar com uma plataforma “pela soberania” e “pela fé”, reforçando seu estilo peculiar de misturar religião, nacionalismo e crítica ao sistema político brasileiro.