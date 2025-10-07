07/10/2025
Cabo Daciolo transfere título para Rondônia e deve disputar Senado pelo estado

Carisma religioso e discurso patriótico intensificam disputa em 2026

A cena política de Rondônia ganhou um novo e inesperado protagonista. O ex-deputado federal Cabo Daciolo, conhecido nacionalmente por sua candidatura à Presidência da República em 2018 e por bordões como “Glória a Deus!”, transferiu seu título eleitoral para Rondônia. A mudança reforça rumores de que ele pretende disputar uma cadeira no Senado Federal nas eleições de 2026, movimentação que pode reconfigurar o tabuleiro político estadual.

Outros nomes também se movimentam nos bastidores. Entre eles, a deputada federal Sílvia Cristina, apontada como opção de segundo voto entre eleitores mais moderados, e Bruno Scheid, empresário do agronegócio apoiado por Jair Bolsonaro, que vem sendo chamado de “candidato do agro”.

Foto: Reprodução

Rondônia tem uma das maiores proporções de eleitores evangélicos do país, representando cerca de 42% da população. Esse cenário favorece Daciolo, que construiu sua imagem pública com base na fé e no discurso religioso. Seu estilo populista e retórica messiânica o tornaram uma figura carismática entre cristãos e conservadores, ainda que polêmica para eleitores mais moderados. Por outro lado, o deputado Rodrigo Camargo tende a ser menos impactado pela entrada de Daciolo na corrida. Católico praticante, Camargo é bem-visto por eleitores de diferentes denominações, conseguindo transitar entre fé e política de maneira equilibrada.

A possível candidatura de Daciolo também reacende o debate entre os eleitores: seguir nomes indicados pela direita nacional ou apostar em novas lideranças locais. Nas últimas eleições, políticos como Jaime Bagattoli e o atual governador Marcos Rocha se beneficiaram da chamada “onda Bolsonaro” e, segundo parte do eleitorado, não corresponderam às expectativas. Com esse histórico, a chegada de Daciolo levanta a questão: Rondônia repetirá o voto de confiança em figuras de fora ou buscará consolidar lideranças locais com base em desempenho e representatividade regional?

Entre o carisma religioso e o discurso patriótico, Cabo Daciolo traz consigo tanto entusiasmo quanto incerteza. Sua entrada no cenário político rondoniense promete intensificar o debate ideológico e religioso nas eleições de 2026 e pode marcar uma das disputas mais acirradas e simbólicas da história recente do estado.

*Com informações de Rondônia Ao Vivo

