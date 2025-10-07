Cabo Daciolo transfere título para Rondônia e deve disputar Senado pelo estado

A cena política de Rondônia ganhou um novo e inesperado protagonista. O ex-deputado federal Cabo Daciolo, conhecido nacionalmente por sua candidatura à Presidência da República em 2018 e por bordões como “Glória a Deus!”, transferiu seu título eleitoral para Rondônia. A mudança reforça rumores de que ele pretende disputar uma cadeira no Senado Federal nas eleições de 2026, movimentação que pode reconfigurar o tabuleiro político estadual.

Outros nomes também se movimentam nos bastidores. Entre eles, a deputada federal Sílvia Cristina, apontada como opção de segundo voto entre eleitores mais moderados, e Bruno Scheid, empresário do agronegócio apoiado por Jair Bolsonaro, que vem sendo chamado de “candidato do agro”.

Rondônia tem uma das maiores proporções de eleitores evangélicos do país, representando cerca de 42% da população. Esse cenário favorece Daciolo, que construiu sua imagem pública com base na fé e no discurso religioso. Seu estilo populista e retórica messiânica o tornaram uma figura carismática entre cristãos e conservadores, ainda que polêmica para eleitores mais moderados. Por outro lado, o deputado Rodrigo Camargo tende a ser menos impactado pela entrada de Daciolo na corrida. Católico praticante, Camargo é bem-visto por eleitores de diferentes denominações, conseguindo transitar entre fé e política de maneira equilibrada.

A possível candidatura de Daciolo também reacende o debate entre os eleitores: seguir nomes indicados pela direita nacional ou apostar em novas lideranças locais. Nas últimas eleições, políticos como Jaime Bagattoli e o atual governador Marcos Rocha se beneficiaram da chamada “onda Bolsonaro” e, segundo parte do eleitorado, não corresponderam às expectativas. Com esse histórico, a chegada de Daciolo levanta a questão: Rondônia repetirá o voto de confiança em figuras de fora ou buscará consolidar lideranças locais com base em desempenho e representatividade regional?

Entre o carisma religioso e o discurso patriótico, Cabo Daciolo traz consigo tanto entusiasmo quanto incerteza. Sua entrada no cenário político rondoniense promete intensificar o debate ideológico e religioso nas eleições de 2026 e pode marcar uma das disputas mais acirradas e simbólicas da história recente do estado.

*Com informações de Rondônia Ao Vivo