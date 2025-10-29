29/10/2025
Universo POP
Cabo do Exército realiza parto de emergência da própria filha em casa

Sem tempo de chegar ao hospital, militar ajudou a esposa no nascimento da bebê: “Foi um milagre, ela escorregou nas minhas mãos”

Um casal de Planaltina (DF) passou por uma surpresa em casa, quando a social media Isabela da Silva Dantas, 25, entrou em trabalho de parto sem qualquer tempo para ir ao hospital. O médico havia orientado que a mãe fosse à unidade nesta quarta-feira (29/10), mas Bela se adiantou e nasceu na manhã de terça. O parto foi realizado pelo pai, o cabo do Exército Carlos Daniel, 25. “Um verdadeiro milagre”, disse a mãe.

Por volta das 8h30, Isabela sentiu fortes contrações, deitou na cama por alguns minutos e achou que seria um alarme falso/Foto: Reprodução

Por volta das 8h30, Isabela sentiu fortes contrações, deitou na cama por alguns minutos e achou que seria um alarme falso. As dores se intensificaram e ela ligou para o marido, que no momento estava no trabalho.
Carlos correu para casa e eles se preparavam para ir ao hospital. Marido, sogra e o primeiro filho do casal, Noah, de apenas 2 anos, todos ficaram de prontidão. Pouco tempo depois, Isabela sentiu que a filha começava a sair pelo canal vaginal. O pai contou que nesse momento viu que iria ter que fazer o parto da filha, que durou cerca de 1h30.

“Eu peguei no pescoço dela [da bebê], minha esposa fez um esforço mínimo e a nossa filha escorregou na minha mão, foi muito rápido! lembro de ter falado ‘meu Deus, nasceu’”, lembrou.

O casal descreveu a experiência como algo divino, “Deus preparou algo ainda mais especial do que dar a luz em qualquer hospital, público ou particular: um parto humanizado, rápido e cheio de significado”.

Ainda segundo o relato, depois do nascimento, Isabela ficou bastante nervosa e emocionada. Eles resolveram ligar para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) em busca de orientações quanto ao procedimento do pós-parto.

Os militares encaminhariam uma viatura, mas o casal optou por ir até o Hospital Regional de Planaltina por conta própria, onde mãe e filha estão bem e são acompanhadas.

Metrópoles

