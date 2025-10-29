Cabo do Exército realiza parto de emergência da própria filha em casa

Um casal de Planaltina (DF) passou por uma surpresa em casa, quando a social media Isabela da Silva Dantas, 25, entrou em trabalho de parto sem qualquer tempo para ir ao hospital. O médico havia orientado que a mãe fosse à unidade nesta quarta-feira (29/10), mas Bela se adiantou e nasceu na manhã de terça. O parto foi realizado pelo pai, o cabo do Exército Carlos Daniel, 25. “Um verdadeiro milagre”, disse a mãe.
“Eu peguei no pescoço dela [da bebê], minha esposa fez um esforço mínimo e a nossa filha escorregou na minha mão, foi muito rápido! lembro de ter falado ‘meu Deus, nasceu’”, lembrou.
Ainda segundo o relato, depois do nascimento, Isabela ficou bastante nervosa e emocionada. Eles resolveram ligar para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) em busca de orientações quanto ao procedimento do pós-parto.
Os militares encaminhariam uma viatura, mas o casal optou por ir até o Hospital Regional de Planaltina por conta própria, onde mãe e filha estão bem e são acompanhadas.
Metrópoles