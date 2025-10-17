Cabo expulso da PMDF é alvo de operação por stalking

O ex-policial militar do Distrito Federal (DF) Carlos Victor Fernandes Vitório (foto em destaque) é alvo da Operação Victus, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), nesta sexta-feira (17/10).

A ação, conduzida pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor), cumpriu mandados de busca e apreensão e determinou medidas cautelares contra Vitório, acusado de cometer stalking e crimes contra a honra por meio das redes sociais.

A investigação teve origem após uma vítima denunciar estar sendo alvo de crimes contra a honra e perseguição sistemática, por meio de publicações em redes sociais e ações presenciais, perpetradas pelo ex-servidor público, que se autodeclara jornalista e blogueiro e mantém atividade intensa nas redes sociais com aproximadamente 50 mil seguidores.

Segundo a polícia, as apurações revelaram histórico criminal extenso do investigado, constando dezenas de ocorrências pela prática de crimes contra a honra, evidenciando padrão sistemático de condutas criminosas direcionadas principalmente a autoridades públicas e figuras políticas.

Ainda de acordo com a PCDF, no caso específico analisado, os ataques iniciaram-se com exposição de dados pessoais e profissionais da vítima, evoluindo para investigação da vida familiar e culminando com ações presenciais, incluindo incursão à residência da vítima e captação não autorizada de imagens do interior da residência por meio de drone. O suspeito chegou a divulgar o endereço residencial completo da vítima, acompanhado de imagens detalhadas da propriedade.

Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão para coleta de dispositivos eletrônicos, o Poder Judiciário determinou a aplicação de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de aproximação da vítima em um raio de 500 metros.

As ordens judiciais visam apreender dispositivos eletrônicos e elementos que subsidiem a investigação em curso, além de cessar a continuidade dos crimes e proteger a integridade física da vítima e sua família.