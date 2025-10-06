CAC que matou ex com 6 tiros em frente a salão de beleza vai a júri

O Tribunal do Júri do Gama julga, nesta terça-feira (7/10), a partir das 9h, Wesly Denny da Silva Melo, acusado de matar a tiros a ex-companheira Tainara Kellen, em janeiro do ano passado.

O crime, cometido em frente ao salão de beleza onde a vítima trabalhava, foi o primeiro feminicídio registrado no Distrito Federal em 2024.

Leia também

Relembre o caso

Na tarde de 10 de janeiro de 2024, Tainara trabalhava em um salão de beleza na Quadra 29 do Setor Leste do Gama. Wesly, com o intuito de atraí-la, enviou mensagens de um número desconhecido, fingindo ser uma nova cliente interessada em agendar um horário.

Momentos depois, ele voltou a escrever dizendo que não estava encontrando o salão, o que levou a cabeleireira a sair do local para procurar a “cliente” nas redondezas.

Foi nesse momento que o ex-companheiro a surpreendeu e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Tainara foi atingida por um tiro no rosto, quatro nas costas e um nas nádegas. O feminicídio ocorreu na frente da filha da vítima, de apenas 6 anos.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12

A vítima, Tainara Kelen, e o suspeito, Wesly Denny

Material obtido pelo Metrópoles 2 de 12

PMDF/PMGO/Reprodução 3 de 12

Wesly Denny é suspeito do feminicídio de Tainara Kellen

Material obtido pelo Metrópoles 4 de 12

Reprodução 5 de 12

PMDF/PMGO/Reprodução 6 de 12

Wesly foi preso em ação da PMDF com a PMGO

PMDF/PMGO/Reprodução 7 de 12

Reprodução 8 de 12

Ela trabalhava no momento em que foi morta pelo ex-marido

Material obtido pelo Metrópoles 9 de 12

A mulher foi morta com seis disparos de arma de fogo

Material obtido pelo Metrópoles 10 de 12

Tainara Kellen, de 26 anos, foi vítima de feminicídio pelo ex-marido

Material obtido pelo Metrópoles 11 de 12

PMDF/PMGO/Reprodução 12 de 12

PMDF/PMGO/Reprodução

De acordo com a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama, o assassinato foi motivado pelo sentimento de posse e pelo inconformismo com o fim do relacionamento.

O réu ainda colocou outras pessoas em risco, já que os disparos foram feitos em uma via movimentada, e impediu a defesa da vítima, ao atacá-la de surpresa.

Após o crime, Wesly fugiu, mas foi preso no dia seguinte (11/1), em Santa Maria, durante uma operação conjunta das polícias militares do DF e de Goiás.

Em 8 de fevereiro, a Promotoria de Justiça e a Polícia Civil deflagraram uma nova operação para cumprir mandados de busca e apreensão em cinco endereços no Gama e em Santa Maria.

O objetivo era localizar armas de fogo ilegais ligadas a Wesly, que possui registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC).