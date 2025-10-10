10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Cachorrinha precisa de ajuda para tratamento contra tumores e doença do carrapato; saiba como contribuir

As contribuições podem ser feitas por meio de doações via Pix

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A cachorrinha Condessa está enfrentando um momento delicado de saúde. Ela foi diagnosticada com três tumores nas mamas e também com doença do carrapato. De acordo com o veterinário responsável, Condessa tem grandes chances de recuperação, desde que receba o tratamento adequado o quanto antes.

Cachorrinha precisa de ajuda para tratamento contra tumores e doença do carrapato/Foto: Reprodução

A tutora, Sneyla Silva dos Santos, explicou que não tem condições financeiras de arcar sozinha com todos os custos e está pedindo ajuda para custear o tratamento. As contribuições podem ser feitas por meio de doações via Pix.

Chave Pix: Sneyla Silva dos Santos – CPF 461.394.432-53

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost