Cachorrinha precisa de ajuda para tratamento contra tumores e doença do carrapato; saiba como contribuir

A cachorrinha Condessa está enfrentando um momento delicado de saúde. Ela foi diagnosticada com três tumores nas mamas e também com doença do carrapato. De acordo com o veterinário responsável, Condessa tem grandes chances de recuperação, desde que receba o tratamento adequado o quanto antes.

A tutora, Sneyla Silva dos Santos, explicou que não tem condições financeiras de arcar sozinha com todos os custos e está pedindo ajuda para custear o tratamento. As contribuições podem ser feitas por meio de doações via Pix.

Chave Pix: Sneyla Silva dos Santos – CPF 461.394.432-53