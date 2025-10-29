29/10/2025
Cadê o refresco? DF amanhece com alerta de baixa umidade nesta quarta

Escrito por Metrópoles
cade-o-refresco?-df-amanhece-com-alerta-de-baixa-umidade-nesta-quarta

O Distrito Federal inicia esta quarta-feira (29/10) em alerta amarelo de baixa umidade relativa do ar, segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet).

O índice representa uma variação entre 20% e 30% da umidade relativa dor ar, além de apresentar baixo riscos de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, na boca e nariz.

A previsão é que o alerta permaneça até o início da noite, mas ainda há uma possibilidade de chuvas isoladas na parte da tarde.

Para o restante da semana, a quinta-feira (30/10) deverá ser de dia nublado, com a umidade voltando ao normal, e a sexta-feira (31/10) terá novamente a possibilidade de chuvas na capital, também com a umidade fora do risco de alerta.

Com a baixa umidade, a recomendação é de não se expor ao sol nas horas mais quentes. Assim como as atividades físicas que, segundo o Ministério da Saúde, as pessoas devem evitar entre 10h e 16h.

Além disso, é recomendado beber bastante água ao longo do dia e há ainda uma indicação para não consumir bebidas diuréticas, como café e álcool.

