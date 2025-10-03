03/10/2025
Cadê Virginia? Vini Jr. surge em vídeo com casal Tainá e Militão em Madri

Tainá Castro Militão, esposa de Éder Militão, compartilhou um vídeo brincando com o companheiro. No fundo da imagem, o destaque é Vini Jr., companheiro do atleta no Real Madrid e suposto affair de Virginia Fonseca. Apesar da influenciadora não aparecer no registro, ela também publicou vídeos do zagueiro nesta quinta-feira (2/10), direto da capital espanhola.

A ex-esposa de Zé Felipe mostrou a nova amiga insistindo para o zagueiro experimentar novas roupas, enquanto ele parecia não estar muito contente com a ideia: “Ele odiando”, se divertiu a loira. De acordo com a publicação, o relógio marcava para 22h30 no horário local, às 17h30 no horário de Brasília.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram
Virginia flagrou a interação entre Tainá e Éder Militão.Reprodução/Instagram
Foto/Instagram
Virginia se reúne com Tainá Castro e Éder MilitãoFoto/Instagram
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia Fonseca na academia de Vinicius JrReprodução: Instagram/@virginia
Reprodução / Instagram: @virginia
Tainá Castro e Virginia FonsecaReprodução / Instagram: @virginia
Reprodução / Instagram: @virginia
Tainá Castro e Virginia FonsecaReprodução / Instagram: @virginia

Pela manhã, as companheiras dos jogadores apareceram treinando e praticando atividades esportivas juntas. Elas estavam acompanhadas de Herbert Gomes, assessor e amigo da loira, e Duda Freire, outra amiga dela e associada a Felipe Silveira, melhor amigo e assessor do atacante do time espanhol.

O treino conjunto entre Tainá e Virginia aconteceu logo após a noite de diversão entre ambos os casais, na noite anterior. As duas postaram fotos da mesma mesa. Enquanto Militão aparece nos registros, Vinicius ficou de fora. No entanto, fontes do portal LeoDias confirmaram que o craque também estava na mesa, junto com o amigo Felipe.

O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. não é assumido oficialmente, mas já não é mais um segredo. Eles se encontraram algumas vezes nos últimos meses, e a apresentadora chegou a se hospedar na casa do atleta, tanto na Espanha como no Rio de Janeiro. .

