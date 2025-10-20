20/10/2025
Cães furtados dentro de mala são encontrados no Peru e retornam à tutora

Luke e Lola foram levados junto com outros pertences e já estão seguros com Emilly Beatriz

Dois cães de estimação que haviam sido roubados da casa da empresária Emilly Beatriz em Brasileia foram encontrados no Peru e devolvidos à tutora nesta segunda-feira (20). Os animais, chamados Luke e Lola, estavam em uma mala quando foram levados pelo suspeito, que também teria subtraído eletrônicos e dinheiro da residência.

Emilly publicou nas redes sociais fotos do reencontro, mostrando o momento de alívio e emoção ao abraçar os animais. Ela agradeceu às pessoas que ajudaram na divulgação do caso e nas buscas, ressaltando o vínculo afetivo com Luke e Lola.

Luke e Lola foram encontrados no Peru e já retornaram à tutora, Emilly Beatriz, após terem sido levados de Brasileia em uma mala/Foto: Reprodução

Após a recuperação, os cães passaram por atendimento veterinário e apresentaram boas condições de saúde, apesar do sofrimento pelo transporte inadequado. A investigação segue em andamento para localizar o suspeito e recuperar os outros objetos levados.

O caso mobilizou internautas e vizinhos, que expressaram indignação com o crime e celebraram a devolução dos animais, reforçando a importância de cuidados e proteção aos pets.

Veja o vídeo:

