26/10/2025
Cães também podem ter paralisia facial; veterinária revela os sinais
Cães também podem ter paralisia facial; veterinária revela os sinais

A paralisia facial em cães é uma condição neurológica que afeta diretamente o nervo facial, responsável pelo controle dos músculos da face, como lábios, pálpebras e orelhas.

Apesar de não ser tão comum quanto outras doenças caninas, a patologia merece atenção dos tutores, pois pode interferir na qualidade de vida do animal e sinalizar problemas mais graves.

Quando não tratada a tempo, a condição pode gerar complicações que vão além da estética e afetam funções básicas, como mastigação e proteção dos olhos do cãozinho.

Causas mais comuns

Segundo Kássia Vieira, doutora em saúde animal, a paralisia facial em cães está frequentemente associada a inflamações nos ouvidos, traumas ou até mesmo tumores.

“Quando tem esse tipo de afecção neurológica, isso afeta diretamente a movimentação das pálpebras, das orelhas, dos lábios. As causas em animais estão muito relacionadas”, explica a especialista.

Ela também detalha que quando o animal tem uma otite muito grave, inflamação na parte média ou mais profunda dos ouvidos, isso pode acabar afetando o nervo facial e gerar esse tipo de paralisia.

limpando orelha de cachorroIdentificar sinais cedo permite iniciar tratamento e melhorar o prognóstico

Traumas, como quedas, atropelamentos ou pancadas na região da cabeça, também podem prejudicar o nervo. Tumores na área podem causar compressão, o que impede o funcionamento normal do nervo e resulta na paralisia da face do animal.

Sinais visíveis e diagnóstico

A identificação da condição geralmente ocorre por meio de alterações na simetria facial do cão. É possível notar desvios no focinho, queda dos lábios, dificuldade em fechar a boca ou até mesmo problemas para mastigar e beber água.

Quando as pálpebras são afetadas, o animal pode não conseguir piscar completamente, o que leva ao ressecamento ocular e a irritações nos olhos. Isso aumenta o risco de lesões e infecções, caso não seja tratado adequadamente.

“Se ocorrer junto com a otite, a principal razão disso acontecer, o animal também vai ficar sacudindo muito a cabeça, porque vai estar doendo dentro do ouvido, e ele fica tentando coçar as orelhas”, explica a professora de comportamento e bem-estar animal da Universidade Católica de Brasília.

O diagnóstico, segundo Kássia, depende especialmente de identificar a causa principal. “Se o animal está com otite e coçando a orelha, ele está tentando resolver esse problema, essa dor que está sentindo no ouvido”, exemplifica.

cachorro com coceira no ouvidoCuidados diários podem reduzir desconforto e prevenir complicações

Exames clínicos detalhados e avaliação do histórico do animal ajudam o veterinário a entender se a paralisia é causada por inflamação, trauma ou outra condição mais complexa. A rapidez no diagnóstico influencia diretamente o sucesso do tratamento.

Como funciona o tratamento

O tratamento da paralisia facial varia conforme a causa. No caso de infecções de ouvido, antibióticos e anti-inflamatórios podem levar à recuperação total ou, pelo menos, parcial do nervo da face.

Porém, se houver atrasos no diagnóstico, isso pode acabar causando a degeneração do nervo. Neste caso, a recuperação completa se torna impossível.

“É um problema. Se o animal não consegue fechar o olho direito, vai ter que usar um colírio para poder manter o olho sem ressecamento”, alerta a especialista.

Além do tratamento medicamentoso, é importante adaptar a rotina do animal. Alimentos mais macios podem facilitar a mastigação, enquanto a lubrificação dos olhos ajuda a prevenir complicações oculares.

Pingando colírio no olho de um cãoOlhos do cão exigem atenção especial quando há paralisia facial

Monitorar sinais de dor ou desconforto e procurar um veterinário imediatamente são medidas fundamentais para garantir a qualidade de vida do cão.

Kássia ainda acrescenta: “O cuidado principal é cuidar da medicação, identificar a causa, medicar o animal e dar qualidade”. Com atenção aos sinais, diagnóstico precoce e cuidados certos, cães com paralisia facial podem recuperar funções importantes e manter o bem-estar no dia a dia.

