Cães usados para caça ilegal no DF são resgatados durante ação da PM

Uma ação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) apreendeu uma arma de fogo, dois cães de raça americana utilizados em caça ilegal e equipamentos de rastreamento via GPS, em Planaltina, na manhã desta quinta-feira (16/10).

A operação do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC/BPMA) ocorreu após informações de que um cachorro de caça, identificado por uma coleira GPS, havia sido capturado no interior de uma fazenda, durante a madrugada.

Segundo o relato, por volta das 6h, os supostos proprietários do animal compareceram à entrada da propriedade solicitando a devolução do cão. A equipe do GOC se deslocou até o local, onde localizou o grupo, composto por três homens.

Durante a abordagem, segundo corporação, os indivíduos inicialmente negaram portar qualquer armamento, mas, após buscas no veículo, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre .357, sem munição.

Além da arma, foram apreendidos um rádio rastreador, duas coleiras GPS e dois cães americanos, um deles em estado debilitado, que estariam sendo utilizados em atividades de caça.

No momento da abordagem, segundo a PMDF, um dos três integrantes do grupo foi ouvido e liberado após verificação de que não possuía envolvimento direto com os fatos.

Os outros dois indivíduos foram autuados e todo o material apreendido foi apresentado na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para as providências cabíveis. Caso confirmadas as circunstâncias, eles responderão por porte ilegal de arma de fogo e por infração ambiental relacionada à caça de animais silvestres.

