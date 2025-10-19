Caetano Veloso encerra o Festival Estilo Brasil com show histórico

O Festival Estilo Brasil reserva um grande encerramento para sua edição de 2025: Caetano Veloso sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, no dia 11 de dezembro, em um espetáculo que promete unir gerações em torno de um dos nomes mais influentes da música brasileira.

Depois da turnê com Maria Bethânia, que atraiu mais de meio milhão de pessoas em estádios e arenas, Caetano volta aos palcos em formato solo, reafirmando a vitalidade artística aos 82 anos.

O show em Brasília reunirá clássicos como “Branquinha”, “Vaca Profana” e “Não Enche”, além de faixas recentes como “Anjos Tronchos”, do álbum “Meu Coco” (2021).

O público também poderá ouvir a inédita “Uma baiana”, definida pelo próprio cantor como “uma oração para esse clima de 3ª Guerra Mundial que o mundo está vivendo”.

Com mais de 60 anos de carreira, Caetano segue reinventando a presença nos palcos e ampliando o diálogo com o público jovem — seja por meio da experimentação sonora, seja pela força da poesia e pelo olhar político que atravessa a obra desde os anos 1960.

No Estilo Brasil, o artista promete um repertório vibrante e cheio de simbolismo, em que o passado e o presente da música brasileira se encontram.

Um show de celebração e resistência, que reafirma Caetano Veloso como um dos maiores criadores da história da canção.

O Festival Estilo Brasil tem oferecimento do Banco do Brasil Estilo e patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital