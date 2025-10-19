Caetano Veloso encerra o Festival Estilo Brasil com show histórico

O Festival Estilo Brasil reserva um grande encerramento para sua edição de 2025: Caetano Veloso sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, no dia 11 de dezembro, em um espetáculo que promete unir gerações em torno de um dos nomes mais influentes da música brasileira.
Depois da turnê com Maria Bethânia, que atraiu mais de meio milhão de pessoas em estádios e arenas, Caetano volta aos palcos em formato solo, reafirmando a vitalidade artística aos 82 anos.
O show em Brasília reunirá clássicos como “Branquinha”, “Vaca Profana” e “Não Enche”, além de faixas recentes como “Anjos Tronchos”, do álbum “Meu Coco” (2021).
O público também poderá ouvir a inédita “Uma baiana”, definida pelo próprio cantor como “uma oração para esse clima de 3ª Guerra Mundial que o mundo está vivendo”.
Com mais de 60 anos de carreira, Caetano segue reinventando a presença nos palcos e ampliando o diálogo com o público jovem — seja por meio da experimentação sonora, seja pela força da poesia e pelo olhar político que atravessa a obra desde os anos 1960.
No Estilo Brasil, o artista promete um repertório vibrante e cheio de simbolismo, em que o passado e o presente da música brasileira se encontram.
Um show de celebração e resistência, que reafirma Caetano Veloso como um dos maiores criadores da história da canção.
O Festival Estilo Brasil tem oferecimento do Banco do Brasil Estilo e patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.
Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital