caetano-veloso-no-estilo-brasil:-corra-e-garanta-seu-ingresso!

As vendas para o público geral já começaram e os ingressos estão esgotando bem rápido. Por isso, se você quer ver de perto o cantor e compositor Caetano Veloso, um dos maiores nomes da música brasileira, não perca tempo e adquira logo seu!

O músico, um dos criadores do Tropicalismo, importante movimento artístico que ajudou a dar o tom ao que viria a ser a música brasileira no fim dos anos 60, será atração do Festival Estilo Brasil, em Brasília (DF), no dia 11 de dezembro, no Ulysses Centro de Convenções.

No repertório, o público pode esperar diversos clássicos, como “Branquinha”, “Vaca Profana” e “Não Enche”, além de composições recentes, como “Anjos Tronchos”, do disco “Meu Coco” (2021).

Sempre atual, o artista de 82 anos também já vem apresentando ao vivo a inédita “Uma baiana”, que define como “uma oração para esse clima de 3ª Guerra Mundial que o mundo está vivendo”.

A passagem de Caetano por Brasília deve reafirmar a força da poesia e a relevância política e cultural que o acompanham desde os anos 1960.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo e patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital