Caetano Veloso no Estilo Brasil: corra e garanta seu ingresso!

Escrito por Metrópoles
As vendas para o público geral já começaram e os ingressos estão esgotando bem rápido. Por isso, se você quer ver de perto o cantor e compositor Caetano Veloso, um dos maiores nomes da música brasileira, não perca tempo e adquira logo seu!

O músico, um dos criadores do Tropicalismo, importante movimento artístico que ajudou a dar o tom ao que viria a ser a música brasileira no fim dos anos 60, será atração do Festival Estilo Brasil, em Brasília (DF), no dia 11 de dezembro, no Ulysses Centro de Convenções.

Compre seu ingresso!

No repertório, o público pode esperar diversos clássicos, como “Branquinha”, “Vaca Profana” e “Não Enche”, além de composições recentes, como “Anjos Tronchos”, do disco “Meu Coco” (2021).

Sempre atual, o artista de 82 anos também já vem apresentando ao vivo a inédita “Uma baiana”, que define como “uma oração para esse clima de 3ª Guerra Mundial que o mundo está vivendo”.

A passagem de Caetano por Brasília deve reafirmar a força da poesia e a relevância política e cultural que o acompanham desde os anos 1960.

Compre seu ingresso!

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo e patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

