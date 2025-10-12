caetano-veloso-no-estilo-brasil:-corra-e-garanta-seu-ingresso!

As vendas para o público geral já começaram e os ingressos estão esgotando bem rápido. Por isso, se você quer ver de perto o cantor e compositor Caetano Veloso, um dos maiores nomes da música brasileira, não perca tempo e adquira logo seu!
O músico, um dos criadores do Tropicalismo, importante movimento artístico que ajudou a dar o tom ao que viria a ser a música brasileira no fim dos anos 60, será atração do Festival Estilo Brasil, em Brasília (DF), no dia 11 de dezembro, no Ulysses Centro de Convenções.
No repertório, o público pode esperar diversos clássicos, como “Branquinha”, “Vaca Profana” e “Não Enche”, além de composições recentes, como “Anjos Tronchos”, do disco “Meu Coco” (2021).
Sempre atual, o artista de 82 anos também já vem apresentando ao vivo a inédita “Uma baiana”, que define como “uma oração para esse clima de 3ª Guerra Mundial que o mundo está vivendo”.
A passagem de Caetano por Brasília deve reafirmar a força da poesia e a relevância política e cultural que o acompanham desde os anos 1960.
O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo e patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital