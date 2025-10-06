Café Bocalom é lançado oficialmente e chega às prateleiras de Rio Branco ainda este mês

Bocalom lançou oficialmente, na última quinta-feira (2), o Café Bocalom, primeiro produto da marca própria, produzido em sua Fazenda. O start das vendas ocorreu em Acrelândia, com unidades já disponíveis em um estabelecimento comercial do município.

Segundo o prefeito, o próximo passo agora é iniciar as vendas do produto na capital acreana, ainda neste mês de outubro.

“Nosso café já nasce como sucesso de procura e elogios, seu aroma marcante pôde ser sentido até com a embalagem fechada, encantando a todos que estiveram presentes. E para os amigos da nossa querida Rio Branco, em aproximadamente 15 dias teremos também o grande lançamento em nossa capital”, disse.

Durante o lançamento do café, estiveram presentes amigos e familiares do prefeito e produtor rural, como sua esposa, Kelen Bocalom, o prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, e o presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe Lira.

O café Bocalom, 100% Robusta Amazônico, está disponível em duas versões, com torra média e torra média escura.