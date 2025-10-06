06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

Café Bocalom é lançado oficialmente e chega às prateleiras de Rio Branco ainda este mês

O café Bocalom, 100% Robusta Amazônico, está disponível em duas versões, com torra média e torra média escura

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Bocalom lançou oficialmente, na última quinta-feira (2), o Café Bocalom, primeiro produto da marca própria, produzido em sua Fazenda. O start das vendas ocorreu em Acrelândia, com unidades já disponíveis em um estabelecimento comercial do município.

Tião Bocalom lança o Café Bocalom, primeiro produto da marca própria | Foto: Reprodução

Segundo o prefeito, o próximo passo agora é iniciar as vendas do produto na capital acreana, ainda neste mês de outubro.

“Nosso café já nasce como sucesso de procura e elogios, seu aroma marcante pôde ser sentido até com a embalagem fechada, encantando a todos que estiveram presentes. E para os amigos da nossa querida Rio Branco, em aproximadamente 15 dias teremos também o grande lançamento em nossa capital”, disse.

O lançamento ocorreu na última semana | Foto: Reprodução

Durante o lançamento do café, estiveram presentes amigos e familiares do prefeito e produtor rural, como sua esposa, Kelen Bocalom, o prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, e o presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe Lira.

O café Bocalom, 100% Robusta Amazônico, está disponível em duas versões, com torra média e torra média escura.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost