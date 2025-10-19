Café da manhã pode custar mais caro na capital de São Paulo. Entenda

O custo de tomar café da manhã na padaria pode ser muito mais alto de acordo com a cidade em que se está. Segundo estudo feito pelo Procon em 11 cidades de São Paulo, variações locais chegam a 540%.

Na capital paulista, um simples copo de café coado é 151% mais caro do que nos outros municípios. O item foi o que apresentou a maior diferença de preço médio entre cidades. Já o pão de queijo tem variação de 118%.

A segunda edição da pesquisa comparativa feita pelo órgão foi realizada entre os dias 23 e 26 de setembro deste ano. Na capital, os pesquisadores visitaram 50 padarias, distribuídas pelas cinco zonas.

Variações do café da manhã na capital paulista