Café da manhã pode custar mais caro na capital de São Paulo. Entenda

O custo de tomar café da manhã na padaria pode ser muito mais alto de acordo com a cidade em que se está. Segundo estudo feito pelo Procon em 11 cidades de São Paulo, variações locais chegam a 540%.
Na capital paulista, um simples copo de café coado é 151% mais caro do que nos outros municípios. O item foi o que apresentou a maior diferença de preço médio entre cidades. Já o pão de queijo tem variação de 118%.
A segunda edição da pesquisa comparativa feita pelo órgão foi realizada entre os dias 23 e 26 de setembro deste ano. Na capital, os pesquisadores visitaram 50 padarias, distribuídas pelas cinco zonas.
Variações do café da manhã na capital paulista
- De acordo com a pesquisa, em Presidente Prudente, no interior, o valor médio do café coado foi de R$ 3,83 e o do pão de queijo foi de R$ 4,33. No entanto, na capital, os produtos custaram R$ 9,44 e R$ 9,61, respectivamente.
- A unidade do pão brioche foi o produto com a maior oscilação de preço médio entre regiões: chega a 49%. O item varia de R$ 12,40 na zona oeste a R$ 18,43 na norte.
- O quilo do pão francês demonstrou a menor variação (4,55%), com média de R$ 23,29 na zona leste e R$ 24,35 na oeste.
- O combo de pão com manteiga na chapa e café coado foi o que mais oscilou entre os itens combinados: 27% de diferença.
- Em comparação com o levantamento de 2024, em relação ao consumo no café da manhã, o combo sanduíche Bauru com suco de laranja teve o maior aumento: de 32%.