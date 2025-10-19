19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Café da manhã pode custar mais caro na capital de São Paulo. Entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cafe-da-manha-pode-custar-mais-caro-na-capital-de-sao-paulo.-entenda

O custo de tomar café da manhã na padaria pode ser muito mais alto de acordo com a cidade em que se está. Segundo estudo feito pelo Procon em 11 cidades de São Paulo, variações locais chegam a 540%.

Na capital paulista, um simples copo de café coado é 151% mais caro do que nos outros municípios. O item foi o que apresentou a maior diferença de preço médio entre cidades. Já o pão de queijo tem variação de 118%.

A segunda edição da pesquisa comparativa feita pelo órgão foi realizada entre os dias 23 e 26 de setembro deste ano. Na capital, os pesquisadores visitaram 50 padarias, distribuídas pelas cinco zonas.

Variações do café da manhã na capital paulista

  • De acordo com a pesquisa, em Presidente Prudente, no interior, o valor médio do café coado foi de R$ 3,83 e o do pão de queijo foi de R$ 4,33. No entanto, na capital, os produtos custaram R$ 9,44 e R$ 9,61, respectivamente.
  • A unidade do pão brioche foi o produto com a maior oscilação de preço médio entre regiões: chega a 49%. O item varia de R$ 12,40 na zona oeste a R$ 18,43 na norte.
  • O quilo do pão francês demonstrou a menor variação (4,55%), com média de R$ 23,29 na zona leste e R$ 24,35 na oeste.
  • O combo de pão com manteiga na chapa e café coado foi o que mais oscilou entre os itens combinados: 27% de diferença.
  • Em comparação com o levantamento de 2024, em relação ao consumo no café da manhã, o combo sanduíche Bauru com suco de laranja teve o maior aumento:  de 32%.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost