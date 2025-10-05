Caiado diz que Ciro tenta forçar decisão de Bolsonaro sobre 2026

A disputa interna na federação União Progressista explodiu neste domingo (5/10) com troca de farpas entre o governador Ronaldo Caiado (União-GO) e o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PI).

Pré-candidato à Presidência em 2026, o goiano afirmou que Ciro tenta forçar um apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), por interesse particular em ser o vice de uma eventual chapa com o gestor paulista.

“A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa, e algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é”, afirmou Caiado no X, antigo Twitter.

O governador de Goiás prosseguiu: “Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michelle. Não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula”.

Em entrevista ao jornal o Globo, Ciro, que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente só teria duas alternativas: apoiar Tarcísio de Freitas ou o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

“Fica visível que Ciro tenta decidir por Bolsonaro quais deveriam ser os candidatos a presidente, colocando Tarcísio como preferido e o governador Ratinho como reserva”, comentou Caiado.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Valdemar elogiou chapa com Tarcísio e Ciro Nogueira

Reprodução/ redes Ciro Nogueira 2 de 6

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

KEBEC NOGUEIRA/ METRÓPOLES @kebecfotografo 3 de 6

Ex-ministro Ciro Gomes posa ao lado do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, no evento da federação

Material cedido à Coluna Igor Gadelha 4 de 6

Caiado comemorou desembarque do União Brasil do governo Lula

Vinícius Schmidt/Metrópoles 5 de 6

Caiado foi elogiado por deputados do partido de Bolsonaro

DANILO M. YOSHIOKA/ESPECIAL METRÓPOLES @danilomartinsyoshioka 6 de 6

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ex-presidente Jair Bolsonaro

Rafaela Felicciano/Metrópoles

Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e condenado no Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por causa da trama golpista. Dessa forma, o ex-presidente vem sendo aconselhado a escolher um sucessor, sob pena de não ter decisão sobre o herdeiro do seu espólio político no campo da direita.

Tarcísio de Freitas é cotado como candidato à Presidência, mas esta semana fez um recuo tático e disse que concorrerá à reeleição em São Paulo após sucessivos revezes. Dessa forma, restam 5 pré-candidatos: o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e os governadores Romeu Zema (Novo-MG) e Eduardo Leite (PSD-RS), além dos já citados Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior.

Leia também

Para o goiano, a postura do presidente do PP não é ideal. “De pronto, Ciro já veta pelo menos três pré-candidaturas: as de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a minha, prestando um enorme desserviço à direita. Não falo por Zema ou Eduardo, mas quanto à minha pré-candidatura, devo dizer que não dependo de aval de Ciro Nogueira”, comentou.

Caiado ainda afirmou que respeitará a decisão de Bolsonaro, mas pontuou que apoiou o ex-presidente na sua primeira eleição, em 2018, quando Ciro resistia ao então candidato. O governador goiano ainda atacou o novo colega de federação sobre sua performance eleitoral.

“Lembro ao Ciro que tenho 88% de aprovação em Goiás nos últimos três anos, a maior entre todos os governadores. As mesmas pesquisas mostram que Ciro Nogueira não tem forças sequer para se reeleger senador no seu estado, o nosso querido Piauí”, escreveu.

Caiado completou: “Sugiro ao já quase ex-senador que tenha mais moderação e mais respeito com os demais nomes que, democraticamente, colocam suas pré-candidaturas à avaliação popular. Ciro Nogueira não tem estatura política para julgar as pré-candidaturas a presidente, incluindo a minha. E certamente não será por ele que passará a decisão de construir a melhor estratégia para derrotar o PT, partido que um dia já foi tão querido pelo mesmo Ciro, e implementar um novo projeto para o Brasil e os brasileiros”;

Mais que amigos, correligionários

Com a federação entre União Brasil e PP, Caiado e Ciro se tornaram quase que colegas de partido. Nesse tipo de aliança, as legendas passam a funcionar eleitoralmente como uma só por, no mínimo, quatro anos.

O acordo para a federação ocorreu na esteira de um esforço dos partidos, até então classificados como expoentes do chamado “Centrão”, de adquirir identidade ideológica. E isso passa pelo lançamento ou apoio de uma candidatura de direita para concorrer contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026.