10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Caiado faz alerta a Gilmar Mendes sobre saúde de Bolsonaro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
caiado-faz-alerta-a-gilmar-mendes-sobre-saude-de-bolsonaro

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado externou ao ministro Gilmar Mendes (STF) preocupação com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

Durante a conversa, Caiado, médico, sustentou que o quadro de Bolsonaro inspira cuidados por conta da facada na região abdominal, afastando a tese de que o ex-mandatário estaria aumentando a gravidade para tentar escapar do presídio da Papuda. Gilmar ouviu com atenção o governador discorrer sobre como o atentado ocorrido às vésperas da eleição de 2018 teria alterado o funcionamento do intestino do ex-presidente.

Leia também

Como mostrou a coluna, a saúde de Bolsonaro fez ministros do Supremo reavaliarem o plano inicial de enviá-lo para a cadeia. O destino do ex-mandatário, condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado, será definido por Alexandre de Moraes e pelos demais ministros da Primeira Turma da Corte.

O mais provável é que Bolsonaro permaneça preso dentro de casa, a exemplo do que foi estipulado em maio pelo STF ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, também por motivos de saúde. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Caiado quer concorrer à Presidência

Filiado ao União Brasil, Ronaldo Caiado já lançou a sua pré-candidatura à Presidência da República. O governador é um dos nomes do campo conservador que se articulam para enfrentar o presidente Lula em 2026.

Caiado busca o apoio de Bolsonaro, que ainda não decidiu quem apoiará na corrida ao Palácio do Planalto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost