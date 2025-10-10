Caiado faz alerta a Gilmar Mendes sobre saúde de Bolsonaro

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado externou ao ministro Gilmar Mendes (STF) preocupação com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

Durante a conversa, Caiado, médico, sustentou que o quadro de Bolsonaro inspira cuidados por conta da facada na região abdominal, afastando a tese de que o ex-mandatário estaria aumentando a gravidade para tentar escapar do presídio da Papuda. Gilmar ouviu com atenção o governador discorrer sobre como o atentado ocorrido às vésperas da eleição de 2018 teria alterado o funcionamento do intestino do ex-presidente.

Como mostrou a coluna, a saúde de Bolsonaro fez ministros do Supremo reavaliarem o plano inicial de enviá-lo para a cadeia. O destino do ex-mandatário, condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado, será definido por Alexandre de Moraes e pelos demais ministros da Primeira Turma da Corte.

O mais provável é que Bolsonaro permaneça preso dentro de casa, a exemplo do que foi estipulado em maio pelo STF ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, também por motivos de saúde. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Caiado quer concorrer à Presidência

Filiado ao União Brasil, Ronaldo Caiado já lançou a sua pré-candidatura à Presidência da República. O governador é um dos nomes do campo conservador que se articulam para enfrentar o presidente Lula em 2026.

Caiado busca o apoio de Bolsonaro, que ainda não decidiu quem apoiará na corrida ao Palácio do Planalto.