Caio Paduan abre o jogo sobre fascínio por astrologia desde a infância: “Me chama atenção”

O ator e diretor artístico Caio Paduan mostrou um lado pouco conhecido do público durante sua participação no programa “Entre Astros”, apresentado pelo astrólogo Thiago Cordeiro, do portal LeoDias. O bate-papo teve como tema central a astrologia — um assunto que, segundo Caio, sempre despertou sua curiosidade e interesse.

Mais do que um hobby, o artista revelou que o estudo dos astros é algo que o acompanha desde a juventude. “Eu gosto muito, desde moleque, eu sempre fui aquele que sempre dava um confere no horóscopo, eu gostava de saber as características, tinha um lance de identificação de tipo: ‘olha! é como eu sou’”, contou.

Thiago Cordeiro e Caio Paduan Foto: Reprodução/LeoDias TV Caio Paduan em entrevista no programa "Entre Astros", da LeoDias TV Foto: Reprodução/LeoDias TV

Para ele, o fascínio vai além das previsões diárias. “Eu acho curioso porque é um estudo do céu, você olha para cima, para os astros, é uma coisa que sempre me chamou atenção. A informação que tem dentro da filosofia me chama muita atenção, porque eu acho uma análise muito específica da personalidade. Eu acho a astrologia quando bem feita, estudada, enfim, um trabalho sério, as pessoas deveriam acompanhar um pouquinho mais, porque fala bastante sobre a gente”, refletiu o ator.

Durante o programa, Caio relembrou também como foi seu primeiro contato com o universo astrológico. “Eu acho que foram fases. Eu comecei a olhar esses clássicos horóscopos do dia, e aí eu comecei a achar que aquilo era para todo mundo, não era específico. Então comecei a ler mais sobre, estudar que centauro é esse, o que é um centauro, que símbolo é esse. Tem uma convergência, tem uma similaridade com o que eu lia quando era jovem, eu lia muito RPG, muito épico, e centauro é um animal da mitologia, então acabou fazendo um link na minha cabeça: ‘olha que interessante, o símbolo do meu signo é um centauro’. … Eu gosto bastante mesmo”, disse.