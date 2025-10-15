15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Caio Paduan abre o jogo sobre fascínio por astrologia desde a infância: “Me chama atenção”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
caio-paduan-abre-o-jogo-sobre-fascinio-por-astrologia-desde-a-infancia:-“me-chama-atencao”

O ator e diretor artístico Caio Paduan mostrou um lado pouco conhecido do público durante sua participação no programa “Entre Astros”, apresentado pelo astrólogo Thiago Cordeiro, do portal LeoDias. O bate-papo teve como tema central a astrologia — um assunto que, segundo Caio, sempre despertou sua curiosidade e interesse.

Mais do que um hobby, o artista revelou que o estudo dos astros é algo que o acompanha desde a juventude. “Eu gosto muito, desde moleque, eu sempre fui aquele que sempre dava um confere no horóscopo, eu gostava de saber as características, tinha um lance de identificação de tipo: ‘olha! é como eu sou’”, contou.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/LeoDias TV
Thiago Cordeiro e Caio PaduanFoto: Reprodução/LeoDias TV
Foto: Reprodução/LeoDias TV
Caio Paduan em entrevista no programa “Entre Astros”, da LeoDias TVFoto: Reprodução/LeoDias TV
Foto: Reprodução/LeoDias TV
Thiago Cordeiro e Caio PaduanFoto: Reprodução/LeoDias TV
Foto: Reprodução/LeoDias TV
Caio Paduan em entrevista no programa “Entre Astros”, da LeoDias TVFoto: Reprodução/LeoDias TV

Leia Também

Para ele, o fascínio vai além das previsões diárias. “Eu acho curioso porque é um estudo do céu, você olha para cima, para os astros, é uma coisa que sempre me chamou atenção. A informação que tem dentro da filosofia me chama muita atenção, porque eu acho uma análise muito específica da personalidade. Eu acho a astrologia quando bem feita, estudada, enfim, um trabalho sério, as pessoas deveriam acompanhar um pouquinho mais, porque fala bastante sobre a gente”, refletiu o ator.

Durante o programa, Caio relembrou também como foi seu primeiro contato com o universo astrológico. “Eu acho que foram fases. Eu comecei a olhar esses clássicos horóscopos do dia, e aí eu comecei a achar que aquilo era para todo mundo, não era específico. Então comecei a ler mais sobre, estudar que centauro é esse, o que é um centauro, que símbolo é esse. Tem uma convergência, tem uma similaridade com o que eu lia quando era jovem, eu lia muito RPG, muito épico, e centauro é um animal da mitologia, então acabou fazendo um link na minha cabeça: ‘olha que interessante, o símbolo do meu signo é um centauro’. … Eu gosto bastante mesmo”, disse.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost