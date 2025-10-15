Caio Paduan detalha sua rotina de espiritualidade e proteção: “Todo dia tem incenso”

Em entrevista ao programa “Entre Astros”, apresentado por Thiago Cordeiro no portal LeoDias, o ator Caio Paduan voltou a abordar temas ligados à espiritualidade — desta vez, falando sobre a importância de cuidar da própria energia e manter o equilíbrio entre fé, esforço e ação.

Com bom humor, Caio revelou um hábito diário que faz parte de sua rotina de autocuidado e proteção. “Me desculpem os meus amigos que têm rinite, mas na minha casa todos os dias tem incenso, e eu tenho vários. Eu fecho os olhos para deixar a energia escolher, fiz isso hoje mesmo antes de sair de casa, e saiu alfazema”, contou o ator, rindo.

Ao comentar sobre a ideia de “co-criar” — conceito associado ao poder do pensamento positivo e da intenção —, o artista ressaltou a importância da entrega e da dedicação antes de pedir. “Primeiro de tudo é o quanto você pode e entregou, por exemplo em um teste, um trabalho. Primeiro de tudo, faça um bom trabalho, antes de pedir, entregar, eu sempre penso nisso. Se você quer algo, mas o que você está entregando para receber algo, quando de energia, de trabalho ou de fé eu estou entregando para receber isso”, refletiu.

Caio explicou que sua fé caminha junto com a prática e o comprometimento. “Eu sempre me cobro isso, eu quero mais trabalhos, mas eu fui bem no teste? Eu entreguei um bom espetáculo? Uma boa temporada? Se eu estou fazendo um bom trabalho vai render alguma coisa, é sua dedicação e fé, e suas proteçãozinhas, passar um incenso na casa, tomar um banho de alecrim, uma coisa ou outra para você se proteger, mas dependa de si, do que você pode fazer”, completou.