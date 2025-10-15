Caio Paduan revela conexão com a Umbanda e defende respeito às religiões: “Não é macumba”

Durante sua participação no programa “Entre Astros”, apresentado por Thiago Cordeiro no portal LeoDias, o ator Caio Paduan abriu o coração ao falar sobre sua relação com a espiritualidade, um tema que o acompanha desde a infância e que, segundo ele, moldou parte de sua visão de mundo.

O artista contou que cresceu em um ambiente familiar diverso em crenças e religiosidades. “Desde muito jovem, eu cresci em uma família metade católica e metade kardecista, ambos cristão, e cresci com uma relação muito próxima. Eu estudei em um colégio em São Paulo a vida toda que tinha uma capela, então eu fui aquele que fez catequese, fiz crisma, cheguei a me confessar, eu me interessava pela espiritualidade de alguma forma, isso aconteceu até as aulas de histórias, quando começaram a mostrar outros lados das religiões, contar outras histórias, mostrar lados não tão legais de conquistas, a história da Europa diz muito sobre a igreja católica e esse universo”, relembrou.

Com o passar dos anos, Caio aprofundou seu interesse pelo espiritismo, incentivado pela própria família. “Eu comecei a flertar, porque eu sempre tive uma certa mediunidade, segundo a minha avó. Minha avó foi fundadora de casas espíritas aqui em São Paulo, em Pinheiros, e eu me interessei por livros de Kardec, aí fui ler vários livros, frequentei centro espíritas por muito tempo, gosto e gostava bastante, acho uma filosofia interessantíssima”, explicou.

O ator destacou a liberdade que encontrou nessa vivência. “Você segue da forma que achar melhor, com a sua interpretação, então eu achava isso muito livre, porque não era imposto nada”, contou.

Em sua trajetória espiritual, ele também conheceu a Umbanda, religião com a qual mais se identifica atualmente. “Eu fui passando por vários centros, até conhecer a Umbanda, depois de ler alguns livros, e eu sempre digo, Umbanda não é macumba, leiam. E hoje eu sou umbandista, que é a religião, a filosofia que eu mais me identifico e prático, mas eu sou um cara que nesse sentido de interesse eu sou universalista, espiritualista, porque eu amo conhecer. Estou sempre de olho nas filosofias, as religiões, do oriente. Eu acho que a palavra já diz muito: ‘o ocidente deveria se orientar’”, afirmou.