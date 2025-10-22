Caio Souza fica entre os dez melhores do mundial de ginástica na Indonésia

O brasileiro Caio Souza conquistou nesta quarta-feira (22/10), seu melhor resultado em um Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jacarta, na Indonésia.
Na final do individual geral, o atleta terminou na 9ª colocação, somando 80.530 pontos. O também brasileiro Diogo Soares ficou em 17º, com 77.624.
O título ficou com o campeão olímpico Daiki Hashimoto, do Japão, que dominou a disputa e encerrou com 85.131 pontos. O chinês Zhang Boheng (84.333) e o suíço Noe Seifert (82.831) completaram o pódio.
A performance consolidou Caio entre os principais ginastas do mundo. O brasileiro ainda volta ao ginásio na sexta-feira (24/10), quando disputará a final das argolas, em busca de uma medalha inédita.
- HASHIMOTO Daiki – 85.131
- ZHANG Boheng – 84.333
- SEIFERT Noe – 82.831
- SHI Cong – 82.297
- OKA Shinnosuke – 81.797
- BARAJAS Angel – 81.432
- MARINOV Daniel – 80.766
- MESZAROS Krisztofer – 80.664
- CAIO SOUZA – 80.530
- LANGENEGGER Florian – 79.599
- MOORE Jesse – 79.197
- MANSARD Anthony – 78.898
- RYU Sunghyun – 78.331
- KIRMES Robert – 77.865
- PLATA Joel – 77.832
- DOLCI Felix – 77.332
- SOARES Diogo – 77.264
- SPONEVIK Sebastian – 76.864
- EDER Timo – 76.799
- KARSIKAS Akseli – 76.598
- DIALLO Thierno – 76.165
- HRYKO Vladyslav – 74.631
- MOHAMED Omar – 73.364
- OLAFSSON Dagur Kari – 73.332
