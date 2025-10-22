22/10/2025
Caio Souza fica entre os dez melhores do mundial de ginástica na Indonésia

O brasileiro Caio Souza conquistou nesta quarta-feira (22/10), seu melhor resultado em um Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jacarta, na Indonésia.

Na final do individual geral, o atleta terminou na 9ª colocação, somando 80.530 pontos. O também brasileiro Diogo Soares ficou em 17º, com 77.624.

Veja as fotos

Reprodução/X: @JogosOlimpicos
Caio SouzaReprodução/X: @JogosOlimpicos
Reprodução/X: @JogosOlimpicos
Caio SouzaReprodução/X: @JogosOlimpicos
Diogo Soares terminou em 23º no individual geral na final da ginástica artística (Ricardo Bufolini/CBG)
Diogo Soares terminou em 23º no individual geral na final da ginástica artística (Ricardo Bufolini/CBG)
Diogo Soares terminou em 23º no individual geral na final da ginástica artística (Ricardo Bufolini/CBG)
Diogo Soares terminou em 23º no individual geral na final da ginástica artística (Ricardo Bufolini/CBG)

O título ficou com o campeão olímpico Daiki Hashimoto, do Japão, que dominou a disputa e encerrou com 85.131 pontos. O chinês Zhang Boheng (84.333) e o suíço Noe Seifert (82.831) completaram o pódio.

A performance consolidou Caio entre os principais ginastas do mundo. O brasileiro ainda volta ao ginásio na sexta-feira (24/10), quando disputará a final das argolas, em busca de uma medalha inédita.

  1. HASHIMOTO Daiki – 85.131
  2. ZHANG Boheng – 84.333
  3. SEIFERT Noe – 82.831
  4. SHI Cong – 82.297
  5. OKA Shinnosuke – 81.797
  6. BARAJAS Angel – 81.432
  7. MARINOV Daniel – 80.766
  8. MESZAROS Krisztofer – 80.664
  9. CAIO SOUZA – 80.530
  10. LANGENEGGER Florian – 79.599
  11. MOORE Jesse – 79.197
  12. MANSARD Anthony – 78.898
  13. RYU Sunghyun – 78.331
  14. KIRMES Robert – 77.865
  15. PLATA Joel – 77.832
  16. DOLCI Felix – 77.332
  17. SOARES Diogo – 77.264
  18. SPONEVIK Sebastian – 76.864
  19. EDER Timo – 76.799
  20. KARSIKAS Akseli – 76.598
  21. DIALLO Thierno – 76.165
  22. HRYKO Vladyslav – 74.631
  23. MOHAMED Omar – 73.364
  24. OLAFSSON Dagur Kari – 73.332

