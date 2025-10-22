22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Caio Souza fica no top 10 do individual geral do Mundial de Ginástica

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
caio-souza-fica-no-top-10-do-individual-geral-do-mundial-de-ginastica


Logo Agência Brasil

O ginasta brasileiro Caio Souza obteve a nona colocação geral entre 24 competidores na final da prova individual geral (apresentações em seis aparelhos) do Mundial de ginástica artística, em Jacarta (Indonésia). Caio foi bem nos cinco primeiros aparelhos (cavalo com alças, argolas, salto, paralelas e barra fixa), mas sofreu uma queda na última acrobacia da apresentação no solo. Totalizou 80.530 pontos, terminando como o nono ginasta mais completo do mundo, seu melhor resultado em seis participações em Mundiais. O compatriota Diogo Soares terminou em 17º lugar (nota final 77.264).

O ouro ficou com o japonês Daiki Hashimoto (85.131), campeão olímpico em Paris, e agora tricampeão mundial. Completaram o pódio o chinês Boheng Zhang (84.333), com a prata, e o suíço Noe Seifert (82.831) com o bronze.

Notícias relacionadas:

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Caio Souza ainda tem chance de conquistar um pódio inédito na sexta-feira (24), quando disputa a final das argolas, a partir das 4h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil no YouTube.

“Estou muito feliz com o que eu fiz hoje dentro da competição. Entrei para fazer o meu melhor. Eu consegui melhorar no cavalo [em relação à nota nas classificatórias], nas argolas eu mudei um pouquinho a série por conta de segurança da saída, uma saída mais fácil, digamos assim. No salto voltei a fazer o Dragulesco, acertando, isso foi muito importante para mim porque tive um ano muito conturbado, por conta do meu pé. Na paralela, foi uma das melhores séries que eu fiz. Na barra, muito feliz com a minha apresentação, uma barra muito difícil, com nota de partida muito alta, consegui cravar o triplo. E no solo eu fui para cravar todas as passadas mas, infelizmente, ali na última faltou um pouquinho”, analisou Caio Souza, de 32 anos, que sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles em agosto de 2023, desfalcando a equipe brasileiras nos Jogos de Paris.

Na disputa feminina do Mundial, o Brasil conta com a carioca Flávia Saraiva, medalhista olímpica em Paris, na final da trave de equilíbrio, aparelho predileto da ginasta. A briga por medalhas será no sábado, a partir das 4h (horário de Brasília).  

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost