Caio Souza fica no top 10 do individual geral do Mundial de Ginástica







O ginasta brasileiro Caio Souza obteve a nona colocação geral entre 24 competidores na final da prova individual geral (apresentações em seis aparelhos) do Mundial de ginástica artística, em Jacarta (Indonésia). Caio foi bem nos cinco primeiros aparelhos (cavalo com alças, argolas, salto, paralelas e barra fixa), mas sofreu uma queda na última acrobacia da apresentação no solo. Totalizou 80.530 pontos, terminando como o nono ginasta mais completo do mundo, seu melhor resultado em seis participações em Mundiais. O compatriota Diogo Soares terminou em 17º lugar (nota final 77.264).

O ouro ficou com o japonês Daiki Hashimoto (85.131), campeão olímpico em Paris, e agora tricampeão mundial. Completaram o pódio o chinês Boheng Zhang (84.333), com a prata, e o suíço Noe Seifert (82.831) com o bronze.

Notícias relacionadas:

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Caio Souza ainda tem chance de conquistar um pódio inédito na sexta-feira (24), quando disputa a final das argolas, a partir das 4h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil no YouTube.

Nossos meninos DE OURO! 🫶🏻🇧🇷

Entraram, lutaram até o fim e representaram o nosso país LINDAMENTE nessa final Individual Geral Masculina aqui no Mundial de Jacarta!!! PARABÉNS! 💙💚💛 📷 Melogym/CBG pic.twitter.com/lCpp4cKdX0 — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) October 22, 2025

“Estou muito feliz com o que eu fiz hoje dentro da competição. Entrei para fazer o meu melhor. Eu consegui melhorar no cavalo [em relação à nota nas classificatórias], nas argolas eu mudei um pouquinho a série por conta de segurança da saída, uma saída mais fácil, digamos assim. No salto voltei a fazer o Dragulesco, acertando, isso foi muito importante para mim porque tive um ano muito conturbado, por conta do meu pé. Na paralela, foi uma das melhores séries que eu fiz. Na barra, muito feliz com a minha apresentação, uma barra muito difícil, com nota de partida muito alta, consegui cravar o triplo. E no solo eu fui para cravar todas as passadas mas, infelizmente, ali na última faltou um pouquinho”, analisou Caio Souza, de 32 anos, que sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles em agosto de 2023, desfalcando a equipe brasileiras nos Jogos de Paris.

Na disputa feminina do Mundial, o Brasil conta com a carioca Flávia Saraiva, medalhista olímpica em Paris, na final da trave de equilíbrio, aparelho predileto da ginasta. A briga por medalhas será no sábado, a partir das 4h (horário de Brasília).