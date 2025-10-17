17/10/2025
“Caio, vem!”: mulher cria e chama jacarés pelo nome e vídeo inusitado viraliza

Interação com animal selvagem gera alerta de biólogos sobre riscos e proibição por lei

Um vídeo que mostra uma moradora do interior do Amazonas chamando e interagindo com dois jacarés viralizou nas redes sociais e gerou grande repercussão. Nas imagens, a mulher aparece às margens de um rio chamando os animais como se fossem de estimação — inclusive um deles pelo nome: “Caio, vem”.

Os registros mostram um jacaré-açu adulto e um filhote se aproximando dela de forma aparentemente tranquila. A cena despertou curiosidade e espanto entre internautas, muitos surpresos com a familiaridade entre a mulher e os répteis.

O jacaré-açu (Melanosuchus niger) é uma espécie nativa da Amazônia e considerada um dos maiores predadores da região, podendo alcançar até seis metros de comprimento e pesar mais de 300 quilos. Especialistas, no entanto, alertam que o comportamento exibido no vídeo é perigoso. Segundo biólogos, o contato direto com animais silvestres, especialmente predadores, representa riscos tanto para as pessoas quanto para os próprios animais.

Autoridades ambientais reforçam que a criação e alimentação de espécies silvestres sem autorização é proibida por lei. Além disso, o hábito de humanizar animais selvagens pode alterar seus instintos naturais e gerar comportamentos agressivos. Apesar da relação aparentemente dócil mostrada nas imagens, os especialistas recomendam que o público jamais tente repetir esse tipo de interação.

