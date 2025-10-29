Caldas Novas: gangue não acha rival e espanca criança como vingança

Uma criança de 11 anos ficou gravemente ferida, nessa segunda-feira (27/10), após ser espancada por uma gangue de adolescentes em Caldas Novas, cidade goiana a cerca de 328 km do Distrito Federal.

Naquela noite, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), um grupo de aproximadamente 13 jovens se dirigiu até a residência de um adolescente de 15 para “acertar as contas” com ele.

Na ausência do alvo da vingança, o grupo resolveu agredir gravemente o irmão mais novo do adolescente.

Conforme as investigações, o adolescente de 15 anos correu para dentro da casa ao avistar a gangue. O irmão dele, no entanto, foi visto pelos agressores, que optaram por atacá-lo.

Segundo relatado pela policia, o crime foi motivado por uma agressão física e pelo roubo de um celular, ambos ocorridos no domingo (26/10). Na data, o adolescente de 15 anos teria agredido e subtraído o aparelho de um dos autores, de acordo com os depoimentos.

Após as diligencias, policiais civis identificaram alguns dos envolvidos. Entre eles, está um homem de 18 anos, que foi autuado por tentativa de homicídio, corrupção de menores e associação criminosa.

Outros três adolescentes também foram detidos por infrações análogas a tentativa de homicídio e a associação criminosa.