Calderano e Takahashi vencem ouro no Pan-Americano de duplas mistas

Na noite da última terça-feira (14/10), Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistaram o título pan-americano de duplas mistas, em Rock Hill, nos Estados Unidos. Os brasileiros superaram os porto-riquenhos Steven Moreno e Brianna Burgos por 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/7 e 11/4.

Foi a terceira conquista da dupla, apelidada de “Calderashi”, na temporada. Na semifinal, os brasileiros já haviam eliminado os norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes Lai por 3 x 2, em um confronto equilibrado. O resultado confirmou o bom momento da dupla, que vem acumulando vitórias em torneios internacionais neste ano.

Após a conquista, Calderano, número 3 do ranking mundial, e Takahashi, 19ª colocada entre as mulheres, voltaram à mesa já nesta quarta-feira (15/10) para a disputa individual. O carioca venceu o chileno Nicolás Burgos por 4 sets a 2 e garantiu vaga na final, em busca do sexto título pan-americano da carreira.

Bruna também avançou à decisão ao superar a canadense Mo Zhang por 4 x 2. Na final, ela enfrentará a porto-riquenha Adriana Diaz, tricampeã da competição e uma de suas principais rivais. As partidas decisivas estão marcadas para as 18h (horário de Brasília).

