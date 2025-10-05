Calor intenso predomina em todo o Acre antes de nova onda polar; veja temperaturas

05/10/2025
O domingo (5) será marcado por muito calor no Acre, com predomínio de sol e nuvens em todo o estado. A umidade relativa do ar varia bastante, sendo mais baixa durante a tarde, o que aumenta a sensação de abafamento, mas há chances de chuvas rápidas e isoladas em alguns pontos. As informações são do site O Tempo Aqui, de Davi Friale.

Na capital, Rio Branco, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21ºC, enquanto a máxima pode chegar a 37ºC. A umidade relativa do ar oscila entre 30% e 40% durante a tarde e chega a 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a moderados, predominando do norte, com variações de nordeste e noroeste.

Céu ensolarado em Rio Branco, cidade que enfrenta temperaturas elevadas neste domingo/Foto: Reprodução

Nas microrregiões do leste e sul, incluindo Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, o tempo será muito quente, com possibilidade de chuvas rápidas e fracas, mas baixa probabilidade de temporais. Já no centro e oeste do estado, abrangendo Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as temperaturas também serão elevadas, variando entre 35ºC e 38ºC, com ventos fracos e calmos, que podem apresentar rajadas eventuais.

O calor intenso deve permanecer até segunda-feira, mas a partir de terça-feira (7), uma nova onda polar deve atingir o Acre, provocando chuva e queda nas temperaturas em todo o estado.

