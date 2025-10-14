Câmara aprova pacote de educação e proteção da infância

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (14/10), uma série de projetos voltados à infância e à educação. O pacote foi prometido pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), na semana passada, em homenagem ao Dia das Crianças, celebrado no domingo (12/10), e ao Dia dos Professores, que será comemorado na quinta-feira (15/10).

Após o desgaste com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e da urgência para reduzir penas dos condenados de 8 de janeiro, o presidente da Câmara pautou projetos de educação com amplo apoio político. A ofensiva é vista como uma tentativa de amenizar a crise e garantir votações sem resistência no plenário.

Confira as propostas aprovadas: