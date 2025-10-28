Câmara aprova projeto que prevê licença menstrual de até dois dias. Senado ainda deve analisar

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28/10) um projeto que prevê licença menstrual de até dois dias. A proposta agora segue para o Senado, onde ainda precisa ser aprovada para se tornar lei.
Segundo o projeto, para que a pessoa que menstrua tenha direito ao afastamento remunerado, será necessário apresentar laudo médico que comprove as condições debilitantes que a impeçam temporariamente de exercer as atividades.
A proposta prevê que pessoas com carteira assinada, estagiárias e empregadas domésticas possam usufruir da medida.