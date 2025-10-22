22/10/2025
Câmara aprova urgência para criar bancada cristã com mais poder

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (22/10), o requerimento de urgência do projeto que cria a Bancada Cristã na Casa. Com isso, o texto pode ser votado a qualquer momento no plenário.

O requerimento foi aprovado por 398 votos a 30, além de três abstenções.

O deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP, na imagem em destaque) será o coordenador-geral do grupo. O parlamentar também preside a Frente Parlamentar Evangélica.

A bancada cristã terá mais poder que a frente evangélica. Nascimento passará a participar, com direito a voto, das reuniões de líderes partidários nas quais o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), define os projetos que serão votados.

Nascimento é autor do pedido de criação. O parlamentar afirmou que o grupo “busca dar voz a milhões de brasileiros que desejam ver representados seus princípios éticos e espirituais”.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

