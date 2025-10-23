Câmara de Porto Acre fará sessão solene para homenagear o senador Alan Rick por serviços prestados ao município

A Câmara Municipal de Porto Acre aprovou nesta quarta-feira, 22, por unanimidade, o Requerimento nº 012/2025, de autoria do vereador Pastor João da Cruz (União Brasil), que propôs a realização de sessão solene para homenagear o senador Alan Rick (União Brasil) pelos relevantes serviços prestados ao município. A solenidade ocorrerá nesta sexta-feira, 24, na sede da Câmara, a partir das 9h.

A honraria reconhece o conjunto de investimentos viabilizados pelo mandato do senador, que somam R$ 21.435.217,86 destinados à prefeitura e ao governo do estado para ações em saúde, educação, esporte e lazer, assistência social e apoio ao produtor rural no município.

Os vereadores ressaltaram a emenda paga nesta quarta-feira, de R$ 396 mil para o custeio de melhoramento de ramais, serviço de drenagem e limpeza urbana. Também destacaram o recurso enviado para tornar gratuita a travessia da balsa no Rio Acre, entre o centro da cidade e a Vila Caquetá (R$ 400 mil).

“Essa homenagem é uma forma de agradecer ao senador pelo compromisso com a nossa população de Porto Acre, pelo olhar carinhoso às nossas necessidades e um reconhecimento ao trabalho que chega à ponta e gera resultados concretos nas áreas essenciais do município. Todos os vereadores reconhecem o esforço dele para nos atender”, disse o Pastor João da Cruz.

O presidente da Câmara, vereador Lenilson Baquer, destacou a importância da homenagem aprovada por unanimidade. “Será uma honra para esta Casa receber o senador Alan Rick. A aprovação unânime do requerimento mostra o reconhecimento de todos os vereadores ao trabalho sério, comprometido e presente que ele realiza por Porto Acre”, afirmou.

Para além das destacadas pelo propositor da homenagem, as emendas e articulações do senador também resultaram na construção da arquibancada e da torre de iluminação do campo de futebol da Vila Incra (Colonacre), no km 29 da AC-10; melhorias em diversas quadras de esportes; a aquisição de kits para os Conselhos Tutelares, reforçando a proteção de crianças e adolescentes; o custeio da balsa para a travessia de veículos pesados e máquinas, medida que eliminou o pagamento da travessia do rio pelos moradores; a construção do porto no centro e da ponte no Ramal da Castanheira, garantindo acesso seguro para comunidades e produtores.

Também constam dos investimentos o Sistema de Abastecimento de Água de Porto Acre, ampliando o acesso a água tratada e melhorando a qualidade de vida das famílias, além de ações voltadas diretamente ao campo, com novas máquinas, equipamentos e medidas estruturantes para fortalecer a produção e o escoamento da safra, entre outras realizações.

Além dos vereadores, lideranças comunitárias e representantes de diversos segmentos sociais do município, o prefeito Máximo já confirmou presença na solenidade e aproveitou a sessão que aprovou o requerimento para agradecer a parceria do senador.

“Senador Alan Rick tem sido um parceiro do nosso município. Vamos festejar essa parceria e todo esse trabalho que ele desenvolve desde que foi deputado e também vamos pedir novos investimentos”, disse.

Imagens: Assessoria Câmara Municipal de Porto Acre