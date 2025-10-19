Câmara de Rio Branco adia mudança para nova sede; previsão de início das atividades fica para 2026

A nova sede da Câmara Municipal de Rio Branco poderá não ser mais inaugurada em novembro, como estava previsto inicialmente. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, vereador Joabe Lira, em entrevista ao ContilNet.

Segundo ele, a construção está com 85% da obra concluída, mas ainda faltam etapas importantes da parte interna, como a instalação do mobiliário, sistemas de informática e multimídia, o que deve adiar a entrega para o fim do ano.

“A obra está bem adiantada, mas ainda temos a fase interna para finalizar. Então, não dá para cravar uma data. A previsão é concluir até o final deste ano, mas a inauguração oficial e o início dos trabalhos legislativos devem acontecer no começo do próximo ano”, explicou Joabe.

Com isso, os vereadores encerrarão 2025 ainda no prédio atual, que é alugado, e só iniciarão as atividades de 2026 na nova estrutura.

“Nosso objetivo é que, no próximo exercício legislativo, já estejamos funcionando na nova sede. As sessões de 2025 terminam aqui, e as de 2026 começarão lá”, afirmou o presidente.

Essa será a primeira sede própria da Câmara de Rio Branco em mais de 60 anos de fundação. O novo prédio, construído em uma área de 2.700 metros quadrados, contará com estacionamento, salas modernas e espaço adequadopara receber parlamentares, servidores e o público.

Atualmente, a Câmara funciona em um espaço alugado e considerado pequeno para a demanda dos 21 vereadores. Rio Branco é a única capital do país sem sede própria para o Legislativo municipal.

A obra, iniciada em março de 2023, tem investimento total de R$ 27 milhões, provenientes de recursos da Prefeitura e de emendas parlamentares.

Se tudo correr dentro do novo cronograma, a Câmara Municipal de Rio Branco deve encerrar as obras ainda em 2025 e iniciar oficialmente suas atividades no novo prédio no início de 2026.