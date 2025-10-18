Câmara de Rio Branco emite nota de pesar pela morte do ex-vereador Carlinhos Santiago

A Câmara Municipal de Rio Branco divulgou nota de pesar pelo falecimento do ex-vereador Carlos Alberto Santiago de Melo, o Carlinhos Santiago, ocorrido nesta semana. Reconhecido por sua trajetória na vida pública e pela atuação em defesa das comunidades, Carlinhos deixou sua marca na política acreana pela postura conciliadora e pelo compromisso com o diálogo e a inclusão social.

Durante o mandato, o ex-parlamentar chegou a presidir a Casa Legislativa, conduzindo os trabalhos com equilíbrio e responsabilidade. Na nota, o presidente da Câmara, vereador Joabe Lira, destacou o legado de serenidade, humildade e dedicação deixado por Carlinhos, e manifestou solidariedade aos familiares e amigos, desejando conforto diante da perda.

Confira a nota na íntegra:

NOTA DE PESAR

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco, bem como os demais vereadores, manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Carlos Alberto Santiago de Melo, figura respeitada na política acreana e lembrada por sua dedicação à vida pública.

Durante o mandato de vereador, Carlinhos Santiago exerceu a presidência da Câmara Municipal, conduzindo a Casa com diálogo, responsabilidade e espírito conciliador. Seu trabalho foi voltado à inclusão social, à valorização das comunidades e ao fortalecimento das instituições públicas.

Com uma trajetória pautada pela serenidade, humildade e compromisso com o bem comum, ele deixa um legado de serviço e respeito, que continuará inspirando as novas gerações da política acreana.

Neste momento de dor, a Câmara se solidariza com seus familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e acolha seu servo em descanso eterno.

Vereador Joabe Lira

Presidente da Câmara Municipal de Rio Branco