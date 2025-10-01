Câmara de Vereadores cobra providências dos Correios por transtornos em Porto Walter

Moradores de Porto Walter, no Alto Juruá, vêm enfrentando sérios transtornos desde o fechamento temporário da agência dos Correios, ocorrido no último dia 12 de setembro. A paralisação impede o envio e recebimento de correspondências e encomendas, além de dificultar o acesso a serviços considerados essenciais no município.

Diante da situação, a Câmara de Vereadores se mobilizou para cobrar providências. O presidente da Casa, Rosildo Cassiano, acompanhado dos parlamentares Baixinho do Baiano, Cleyde Silva e Robson Rodrigues, destacou que os prejuízos à população são crescentes e defendeu a reabertura imediata da agência.

“Nosso município já enfrenta dificuldades de acesso devido às condições do Rio Juruá e à ausência de estradas. Com o fechamento dos Correios, os moradores precisam se deslocar até Cruzeiro do Sul, o que gera mais custos e transtornos. Estamos cobrando que a empresa restabeleça o funcionamento com urgência, pois o povo de Porto Walter não pode continuar prejudicado”, afirmou Rosildo.

A vereadora Cleide Silva também esteve na agência para cobrar providências e criticou o descaso com a população.

“É inadmissível que o município inteiro seja penalizado por falta de funcionários aqui nos Correios de Porto Walter. A população merece respeito. Estou aqui nesta manhã cobrando o respeito que a população merece e chamando a atenção do superintendente dos Correios e das autoridades competentes para que providências sejam tomadas. O direito da população precisa ser respeitado. Os Correios estão fechados há dias, e como representante da minha comunidade eu tenho a obrigação de vir cobrar, porque isso é uma falta de respeito para com o povo de Porto Walter”, declarou.

Enquanto o prédio segue fechado, um aviso fixado na porta apenas orienta os usuários a aguardarem a retomada do atendimento, sem informar o motivo ou prazo para reabertura.

Em nota, os Correios confirmaram a suspensão temporária do serviço e informaram que trabalham para restabelecer o atendimento, mas não apresentaram previsão de retorno.

A Câmara de Vereadores reforçou que continuará acompanhando o caso e cobrando providências junto às instâncias responsáveis, até que a agência volte a funcionar normalmente.

Veja o vídeo: