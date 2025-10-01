01/10/2025
Universo POP
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela

Câmara de Vereadores cobra providências dos Correios por transtornos em Porto Walter

Câmara de Vereadores cobra reabertura imediata da agência, fechada desde 12 de setembro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Moradores de Porto Walter, no Alto Juruá, vêm enfrentando sérios transtornos desde o fechamento temporário da agência dos Correios, ocorrido no último dia 12 de setembro. A paralisação impede o envio e recebimento de correspondências e encomendas, além de dificultar o acesso a serviços considerados essenciais no município.

Diante da situação, a Câmara de Vereadores se mobilizou para cobrar providências. O presidente da Casa, Rosildo Cassiano, acompanhado dos parlamentares Baixinho do Baiano, Cleyde Silva e Robson Rodrigues, destacou que os prejuízos à população são crescentes e defendeu a reabertura imediata da agência.

Vereadores de Porto Walter se mobilizam e cobram providências para garantir o restabelecimento dos serviços dos Correios/Foto: Ascom

“Nosso município já enfrenta dificuldades de acesso devido às condições do Rio Juruá e à ausência de estradas. Com o fechamento dos Correios, os moradores precisam se deslocar até Cruzeiro do Sul, o que gera mais custos e transtornos. Estamos cobrando que a empresa restabeleça o funcionamento com urgência, pois o povo de Porto Walter não pode continuar prejudicado”, afirmou Rosildo.

A vereadora Cleide Silva também esteve na agência para cobrar providências e criticou o descaso com a população.
“É inadmissível que o município inteiro seja penalizado por falta de funcionários aqui nos Correios de Porto Walter. A população merece respeito. Estou aqui nesta manhã cobrando o respeito que a população merece e chamando a atenção do superintendente dos Correios e das autoridades competentes para que providências sejam tomadas. O direito da população precisa ser respeitado. Os Correios estão fechados há dias, e como representante da minha comunidade eu tenho a obrigação de vir cobrar, porque isso é uma falta de respeito para com o povo de Porto Walter”, declarou.

Agência dos Correios em Porto Walter segue fechada há mais de duas semanas, deixando moradores sem atendimento/Foto: Ascom

Enquanto o prédio segue fechado, um aviso fixado na porta apenas orienta os usuários a aguardarem a retomada do atendimento, sem informar o motivo ou prazo para reabertura.

Em nota, os Correios confirmaram a suspensão temporária do serviço e informaram que trabalham para restabelecer o atendimento, mas não apresentaram previsão de retorno.

A Câmara de Vereadores reforçou que continuará acompanhando o caso e cobrando providências junto às instâncias responsáveis, até que a agência volte a funcionar normalmente.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost