15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Câmara exige autorização judicial para crianças serem influencers

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
camara-exige-autorizacao-judicial-para-criancas-serem-influencers

A Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira (15/10), um projeto de lei que exige autorização judicial para crianças e adolescentes atuarem como influenciadores digitais. O texto segue agora para o Senado.

De acordo com o projeto, um juiz deverá avaliar se concede a autorização a partir de uma série de fatores, como a “prévia concordância da criança ou do adolescente”.

A proposta prevê que, ao conceder a autorização, o juiz deve estabelecer condições específicas para a participação de crianças e adolescentes em atividades digitais. Entre as medidas estão:

  • Definir limites de tempo diário ou semanal, garantindo compatibilidade com a escola, lazer e convívio familiar;
  • Depositar integralmente as receitas em conta bancária em nome da criança ou adolescente, sob controle judicial, com movimentação autorizada pelo juiz e limitada a despesas de subsistência, educação ou saúde;
  • Exigir prestação de contas periódicas pelos responsáveis sobre a administração desses valores.
Leia também

O texto também determina que pais e adolescentes a partir de 16 anos têm o direito de exigir que plataformas e serviços digitais apaguem dados, imagens e vídeos deles das redes, mesmo que “não haja dano comprovado”.

A proposta foi aprovada em votação simbólica, sem contagem nominal de votos, e integra o pacote anunciado na semana passada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em homenagem ao Dia das Crianças.

No parecer, a relatora Rogéria Santos (Republicanos-BA) citou o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, que ganhou repercussão nacional após expor Hytalo Santos e acusá-lo de produzir conteúdo com menores e estimular a pedofilia.

“O tema ganhou centralidade no debate público após a divulgação do vídeo “Adultização”, do youtuber Felca, que denunciou a sexualização precoce e a exposição indevida de crianças em plataformas digitais. Ao questionar o papel dos algoritmos na promoção desse tipo de conteúdo, o vídeo gerou ampla repercussão social e política, revelando a urgência de mecanismos protetivos mais eficazes no ambiente on-line”, declarou Rogéria.

Entenda o texto

A proposta estabelece que “compete à autoridade judiciária autorizar, mediante alvará e em caráter excepcional, a participação de crianças e adolescentes em representações artísticas realizadas em ambiente digital”.

O texto define como atividade artística aquelas que:

  • Tenham natureza essencialmente cultural, recreativa ou lúdica, vinculada à liberdade de expressão e à formação integral da criança e do adolescente;
  • Revelem produção regular ou organizada de conteúdos artísticos, como vídeos, áudios, textos, transmissões ou outras mídias, com interação habitual com o público ou vínculo com empresas, agências ou patrocinadores;
  • Tenham por objetivo a obtenção de visibilidade pública, especialmente entre crianças e adolescentes, usando roteiros, cenários, figurinos, edição ou linguagem dramatizada, evidenciando intenção performática e afastando a espontaneidade própria da idade;
  • Destinem-se a fins profissionais ou comerciais, servindo a propósitos de publicidade, promoção ou patrocínio”.
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost