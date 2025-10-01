01/10/2025
Universo POP
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela

Câmara: Lira altera relatório do Imposto de Renda. Confira mudanças

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
camara:-lira-altera-relatorio-do-imposto-de-renda.-confira-mudancas

O relator do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil, deputado Arthur Lira (PP-AL), apresentou uma nova versão do relatório, que deve ser votada na noite desta terça-feira (1º/10).

Lira manteve, até o momento, a alíquota de 10% sobre quem ganha a partir de R$ 50 mil por mês como forma de compensação. A medida é parte do plano do governo.

Das 102 sugestões recebidas, Lira acatou três emendas apresentadas pelos deputados.

Os parlamentares propuseram que dividendos referentes a lucros apurados até 2025, ou cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025, fiquem isentos do novo imposto, que de 10% só será aplicado a pagamentos a partir de 2026.

Leia também

Agro vence

Lira decidiu excluir os rendimentos financeiros vinculados ao agronegócio do cálculo do novo imposto mínimo. A alteração é considerada uma vitória da bancada ruralista, que articulou a exclusão dos itens da proposta.

Entre os rendimentos que não serão tributados pelo novo imposto, estão:

  • Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) – usados para financiar imóveis e projetos imobiliários;
  • Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro);
  • LCI (Letra de Crédito Imobiliário);
  • LCA (Letra de Crédito do Agronegócio);
  • CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários);
  • CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio).
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost