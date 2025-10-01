Câmara: Lira altera relatório do Imposto de Renda. Confira mudanças

O relator do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil, deputado Arthur Lira (PP-AL), apresentou uma nova versão do relatório, que deve ser votada na noite desta terça-feira (1º/10).

Lira manteve, até o momento, a alíquota de 10% sobre quem ganha a partir de R$ 50 mil por mês como forma de compensação. A medida é parte do plano do governo.

Das 102 sugestões recebidas, Lira acatou três emendas apresentadas pelos deputados.

Os parlamentares propuseram que dividendos referentes a lucros apurados até 2025, ou cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025, fiquem isentos do novo imposto, que de 10% só será aplicado a pagamentos a partir de 2026.

Agro vence

Lira decidiu excluir os rendimentos financeiros vinculados ao agronegócio do cálculo do novo imposto mínimo. A alteração é considerada uma vitória da bancada ruralista, que articulou a exclusão dos itens da proposta.

Entre os rendimentos que não serão tributados pelo novo imposto, estão: