Câmara Municipal de SP aprova CPI do Metanol para investigar casos

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nesta quarta-feira (8/10), a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. O requerimento foi apresentado pela vereadora Zoe Martínez (PL), na última quinta-feira (2/10).

CPI do Metanol

O novo colegiado terá sete membros, que ainda serão indicados pelos líderes das bancadas de vereadores. A CPI será a quinta atualmente em atividade na Câmara Municipal de SP. Trata-se do número máximo permitido pelo regimento interno. As outras quatro são: Pancadões, HIS, Jardim Pantanal e Íris.

Peritos analisam destilados em SP

Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de whisky, gin e vodca

Procon participa da operação também

Polícia de SP diz que investiga quatro casos de contaminação por metanol na capital e mais quatro na Grande SP

Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em intoxicação por metanol

Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar

Vigilância Sanitária interditou alguns estabelecimentos em SP

Intoxicações com bebidas adulteradas

Segundo regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o limite permitido de metanol em destilados, em geral, é de 20 miligramas a cada 100 mililitros. Isso equivale, aproximadamente, a algumas gotas. Se consumido em grande quantidade, o composto químico pode causar cegueira e até ser letal.

Até a último balanço oficial, divulgado nessa terça-feira (7/10), o total de casos confirmados de intoxicação por metanol subiu para 18 no estado. O balanço anterior mostrava 15 diagnósticos confirmados. Ao todo, são 176 notificações em São Paulo.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), 10 mortes são investigadas por suspeita de contaminação por metanol. Três já foram confirmadas.

Apesar do aumento do número de casos confirmados, o governo paulista afirmou que descartou 38 novos casos após análises clínicas e epidemiológicas e que outros 35 passaram a ser investigados. O total de notificações descartadas é de 85.

Estabelecimentos interditados e prisões

Até essa terça-feira (7/10), 11 estabelecimentos foram interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal.

Capital : Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, M’Boi Mirim e Cidade Dutra.

: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, M’Boi Mirim e Cidade Dutra. Grande SP : Osasco (2), São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1).

: Osasco (2), São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1). Houve 42 presos em operações contra a adulteração de bebida desde o início do ano, 21 deles nesta semana.

As autoridades trabalham atualmente com duas linhas principais de investigação. Uma delas é que a contaminação ocorra por meio do metanol usado na limpeza de garrafas reaproveitadas. A outra é a do uso do composto químico para aumentar o volume de bebidas adulteradas.