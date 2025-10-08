08/10/2025
Câmara Municipal de SP aprova CPI do Metanol para investigar casos

Escrito por Metrópoles
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nesta quarta-feira (8/10), a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. O requerimento foi apresentado pela vereadora Zoe Martínez (PL), na última quinta-feira (2/10).

CPI do Metanol

O novo colegiado terá sete membros, que ainda serão indicados pelos líderes das bancadas de vereadores. A CPI será a quinta atualmente em atividade na Câmara Municipal de SP. Trata-se do número máximo permitido pelo regimento interno. As outras quatro são: Pancadões, HIS, Jardim Pantanal e Íris.

Intoxicações com bebidas adulteradas

Segundo regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o limite permitido de metanol em destilados, em geral, é de 20 miligramas a cada 100 mililitros. Isso equivale, aproximadamente, a algumas gotas. Se consumido em grande quantidade, o composto químico pode causar cegueira e até ser letal.

Até a último balanço oficial, divulgado nessa terça-feira (7/10), o total de casos confirmados de intoxicação por metanol subiu para 18 no estado. O balanço anterior mostrava 15 diagnósticos confirmados. Ao todo, são 176 notificações em São Paulo.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), 10 mortes são investigadas por suspeita de contaminação por metanol. Três já foram confirmadas.

Apesar do aumento do número de casos confirmados, o governo paulista afirmou que descartou 38 novos casos após análises clínicas e epidemiológicas e que outros 35 passaram a ser investigados. O total de notificações descartadas é de 85.

Estabelecimentos interditados e prisões

  • Até essa terça-feira (7/10), 11 estabelecimentos foram interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal.
  • Capital: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, M’Boi Mirim e Cidade Dutra.
  • Grande SP: Osasco (2), São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1).
  • Houve 42 presos em operações contra a adulteração de bebida desde o início do ano, 21 deles nesta semana.

As autoridades trabalham atualmente com duas linhas principais de investigação. Uma delas é que a contaminação ocorra por meio do metanol usado na limpeza de garrafas reaproveitadas. A outra é a do uso do composto químico para aumentar o volume de bebidas adulteradas.

